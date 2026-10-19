SSC GD Constable Vacancy 2027: जीडी कॉन्स्टेबल के 45000+ पदों पर वैकेंसी आने का अनुमान, नोटिफिकेशन होने वाला है जारी!

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। एसएससी कॉन्स्टेबल जीडी भर्ती 2027 के लिए अधिसूचना कभी भी जारी कर आवेदन स्टार्ट किये जा सकते हैं। आपको बता दें कि एसएससी द्वारा जारी किये गए एग्जाम कैलेंडर के अनुसार सितंबर के लास्ट में नोटिफिकेशन जारी किया जाना था जिसमें देरी हुई है। चूंकि अब पिछली भर्ती का परिणाम आ चुका है ऐसे में अब नई भर्ती के लिए आवेदन स्टार्ट किये जायेंगे।

45 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती होने का अनुमान पिछले 5 वर्षों के पैटर्न को देखें तो इस बार भर्ती 45000 हजार पदों तक निकाली जा सकती है। पिछले 5 वर्षों में पदों की संख्या का विवरण आप नीचे टेबल से देख सकती हैं।

वर्ष कुल पदों की संख्या 2026 25,487 पद 2025 53,690 पद 2024 46,617 पद 2023 26,146 पद 2022 (रिवाइज्ड कुल पद) 50,187 पद 2021 25,271 पद 10th पास जीडी पदों के लिए कर सकेंगे अप्लाई एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी ने मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण किया हो। इसके साथ ही न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 23 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी से आने वाले उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में छूट नियमानुसार प्रदान की जाएगी। शारीरिक मापदंड कॉन्स्टेबल पदों के लिए पुरुष अभ्यर्थी की न्यूनतम लंबाई 170 सेमी एवं महिला अभ्यर्थी की न्यूनतम लंबाई 157 सेमी होनी चाहिए। एसटी पुरुष वर्ग के लिए न्यूनतम लंबाई 162.5 सेमी एवं महिला के लिए 150 सेमी निर्धारित है। इसके अलावा पुरुष अभ्यर्थी का सीना बिना फुलाए 76 सेमी एवं फुलाकर 81 सेमी होना चाहिए। आरक्षित क्षेत्र से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार छूट दी जाएगी।