NICL Assistant Result 2026 PDF: एनआईसीएल असिस्टेंट प्रीलिम एग्जाम रिजल्ट जारी, Roll Number वाइज यहां से चेक करें परिणाम

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NICL) ने असिस्टेंट प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 27 अगस्त 2026 को करवाया गया था जिसके बाद अब इसका परिणाम जारी कर दिया गया है। नतीजों की घोषणा ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट nationalinsurance.nic.co.in पर की गई है। परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट PDF Link पर क्लिक करके परिणाम की जांच कर सकते हैं।

रोल नंबर वाइज चेक कर सकते हैं परिणाम आपको बता दें कि एनआईसीएल की ओर से परिणाम की घोषणा PDF फॉर्मेट में की गई है जिसमें सभी सफल अभ्यर्थियों के रोल नंबर दर्ज हैं। जिन उम्मीदवारों का रोल नंबर दर्ज है वे मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाइड हैं।

रिजल्ट चेक करने की स्टेप्स सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट nationalinsurance.nic.co.in पर विजिट करें।

करियर/रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाकर रिजल्ट से संबंधित पीडीएफ लिंक पर क्लिक करें।

इसके बाद मेरिट लिस्ट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी जिसे आप डाउनलोड कर लें।

अब आप इसमें अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं। NICL Assistant Result 2026 PDF

मुख्य परीक्षा इस डेट में होगी आयोजित एनआईसीएल की ओर से इस भर्ती के लिए मेंस एग्जाम का आयोजन देशभर में निर्धारित केंद्रों पर 30 अक्टूबर 2026 को करवाया जायेगा। एग्जाम के लिए सफल उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड अक्टूबर के 3rd वीक में डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवाए जा सकते हैं।