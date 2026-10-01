NEET PG Score Card 2026: नीट पीजी स्कोरकार्ड एवं आंसर की जारी, देखें डाउनलोड करने का तरीका, 6 महीने तक एक्टिव रहेगा लिंक

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (NBEMS) द्वारा नीट पीजी स्कोरकार्ड जारी कर दिया गया है। जिन भी अभ्यर्थियों ने नीट पीजी परीक्षा में भाग लिया था वे NBEMS की ऑफिशियल वेबसाइट natboard.edu.in पर जाकर अपना इंडिविजुअल स्कोरकार्ड प्राप्त कर सकते हैं। इसे डाउनलोड करने के लिए आपको लॉग इन डिटेल दर्ज करनी होगी।

आपको बता दें कि एनबीईएमएस की ओर से जारी नोटिस के अनुसार स्कोरकार्ड का डायरेक्ट लिंक अगले 6 महीने तक ही वेबसाइट पर एक्टिव रहेगा। ऐसे में अभ्यर्थी अपना स्कोरकार्ड इसी समय के अंदर डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें।

आंसर की भी जारी एनबीईएमएस की ओर से सभी सेटों की आंसर की भी जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी अपने एप्लिकेंट लॉग इन में जाकर उत्तर कुंजी प्राप्त करके जांच सकते हैं। ध्यान रखें कि उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करने का मौका नहीं दिया गया है।

इस डेट को जारी हुआ था रिजल्ट आपको बता दें कि नीट पीजी रिजल्ट का रिजल्ट 24 सितंबर को जारी कर दिया गया था। परीक्षा का कटऑफ कैटेगरी वाइज General/EWS का 720 में से 262, General PwBD का 720 में से 244, SC/ST/OBC (Including PwBD of SC/ ST/ OBC) वर्ग का कटऑफ 720 में से 226 दर्ज किया गया था।