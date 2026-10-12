NEET PG Counselling 2026: राउंड-1 रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट, इन स्टेप्स से कर सकते हैं अप्लाई; देखें पूरा शेड्यूल

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) की ओर से नीट पीजी काउंसिलिंग 2026 राउंड 1 के लिए आज दोपहर 12 बजे से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन होने के बाद अभ्यर्थियों को च्वाइस फिलिंग एवं च्वाइस लॉकिंग करना होगा। राउंड 1 का रिजल्ट 24 अक्टूबर को जारी होगा।

स्वयं ऑनलाइन कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन नीट पीजी राउंड 1 काउंसिलिंग में शामिल होने के लिए उम्मीदवार स्वयं ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की स्टेप्स एवं डायरेक्ट लिंक नीचे उपलब्ध करवाया जा रहा है। नीट पीजी काउंसिलिंग रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल mcc.nic.in/pg-medical-counselling/ पर जाएं।

इसके बाद कैंडिडेट एक्टिविटी में रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।

लिंक पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन करने के लिए मांगी गई जानकारी को दर्ज करके पंजीकरण कर लें।

रजिस्ट्रेशन करने के बाद ऑनलाइन फीस का भुगतान करना होगा।

फीस जमा करने के बाद दर्ज की गई सभी जानकारी को ध्यान से पढ़ लें।

अंत में भविष्य के लिए इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें। NEET PG Round-1 Registration 2026