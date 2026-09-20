NEET PG Answer Key 2026: नीट पीजी आंसर की जल्द जारी होने की उम्मीद, रिजल्ट इस डेट को किया जाएगा घोषित

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (पीजी) 2026 का आयोजन देशभर में निर्धारित केंद्रों पर 30 अगस्त एवं जयपुर के सेंटर पर री-एग्जाम 3 सितंबर 2026 को करवाया गया था। इस एग्जाम में 2.65 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने भाग लिया था जिनको अब आंसर की एवं रिजल्ट जारी होने का इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्द ही नेशनल बोर्ड ऑफ एक्सामिनाशंस इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) द्वारा प्रोविजनल आंसर की डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवाई जा सकती है।

पिछली बार केवल फाइनल आंसर की हुई थी जारी सभी परीक्षार्थियों को बता दें कि अभी तक यह फाइनल नहीं है कि प्रोविजनल आंसर की जारी की जाएगी या नहीं। पिछले साल बोर्ड द्वारा रिजल्ट जारी होने के बाद डायरेक्ट फाइनल आंसर की जारी की गई थी।

रिजल्ट डेट पहले से निर्धारित NBEMS द्वारा नीट पीजी रिजल्ट 30 सितंबर तक जारी किया जायेगा जिसकी जानकारी ऑफिशियल ब्रोशर में प्रदान की गई है। नतीजे ऑनलइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी होंगे। अभ्यर्थी नीचे दी जा रही स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से परिणाम की जांच कर सकेंगे-