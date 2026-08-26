NEET PG Admit Card 2026: नीट पीजी परीक्षा का एडमिट कार्ड natboard.edu.in पर जारी, एक क्लिक से करें तुरंत डाउनलोड
एनबीईएमएस ने नीट पीजी परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट natboard.edu.in से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
HighLights
नीट पीजी परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी।
ऑफिशियल वेबसाइट से करें डाउनलोड।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेस (NBEMS) की ओर से नीट पीजी परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार नीट पीजी की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। वे NBEMS की ऑफिशियल वेबसाइट natboard.edu.in पर जाकर NEET PG Admit Card 2026 डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।
इन 5 स्टेप्स से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड
नीट पीजी परीक्षा का एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अरना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
- एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट natboard.edu.in पर जाकर विजिट करें।
- वेबसाइट के होमपेज पर NEET PG 2026 सेक्शन पर क्लिक करें।
- इसके बाद NEET PG Admit Card 2026 लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद मांगी गई जरूरी डिटेल को दर्ज करें।
- लॉगिन डिटेल को दर्ज करने के बाद एडमिट कार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें।
कब होगी परीक्षा
एनबीईएमएस की ओर से नीट पीजी परीक्षा विभिन्न एग्जाम सेंटर में 30 अगस्त, 2026 को आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा एक शिफ्ट में सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजकर 30 मिनट तक आयोजित कराई जाएगी।
परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें दी गई जरूरी गाईडलाइंस, अपना नाम, रोल नंबर, परीक्षा तिथि एवं समय और परीक्षा केंद्र की जानकारी की जांच ध्यान से कर लें। इसके अलावा, परीक्षा वाले दिन अपने साथ एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ को जरूर साथ लेकर जाएं।