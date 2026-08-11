NEET PG 2026 Exam City Intimation: NBEMS आज जारी करेगा नीट पीजी एग्जाम सिटी स्लिप, इन स्टेप्स से कर सकेंगे डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा- पीजी (NEET PG 2026) एग्जाम में भाग लेने जा रहे उम्मीदवारों के लिए आज यानी 11 अगस्त को एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी जाएगी। NEET PG Exam City Slip ऑनलाइन माध्यम से एनबीईएमएस की आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर उपलब्ध होंगी जहां से आवेदनकर्ता लॉग इन क्रेडेंशियल दर्ज करके इसे डाउनलोड कर सकेंगे।

E-Mail से भी कर सकेंगे डाउनलोड नीट पीजी परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को एनबीईएमएस द्वारा सिटी स्लिप का लिंक उनकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भी भेजा जायेगा। अभ्यर्थी उस ईमेल में दिए लिंक पर क्लिक करके सीधे एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड कर पाएंगे। सिटी स्लिप द्वारा उम्मीदवार अपने परीक्षा शहर की जानकारी हासिल करके पूर्व यात्रा की तैयारी कर सकते हैं।

परीक्षा 30 अगस्त को होगी आयोजित नीट पीजी परीक्षा का आयोजन 30 अगस्त को एक दिन और एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। एग्जाम टाइमिंग सुबह 9 से दोपहर 12 बजकर 30 मिनट तक तक रहेगी। सिटी स्लिप डाउनलोड करने का तरीका नीट पीजी एग्जाम सिटी स्लिप 2026डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर विजिट करना होगा।

वेबसाइट के होम पेज पर नीट पीजी पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद आपको सिटी स्लिप/ Login पर क्लिक करना होगा।

अब मांगी गई डिटेल (लॉग इन क्रेडेंशिएल) दर्ज करके सबमिट करना होगा।

जानकारी दर्ज करते ही सिटी स्लिप स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी जिसे आप डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिट कार्ड परीक्षा से 3 दिन पूर्व होंगे जारी एनबीईएमएस द्वारा साझा की गई डिटेल के मुताबिक परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड एग्जाम डेट से 3 दिन पूर्व यानी कि 27 अगस्त को जारी किये जायेंगे। सभी उम्मीदवार ध्यान रखें कि एग्जाम सिटी स्लिप का उपयोग एडमिट कार्ड के रूप में नहीं किया जा सकता है। इसलिए उम्मीदवार परीक्षा सेंटर पर एडमिट कार्ड के साथ एक वैलिड पहचान पत्र अनिवार्य रूप से साथ लेकर जाएं।

नीट पीजी एग्जाम पैटर्न नीट पीजी एग्जाम में 180 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए अभ्यर्थियों को 4 अंक प्रदान किया जायेगा वहीं गलत उत्तर देने पर 1 अंक की माइनस मार्किंग की जाएगी। जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जायेगा उनका मूल्यांकन नहीं किया जायेगा। पेपर हल करने के लिए 3 घंटे 30 मिनट का समय प्रदान किया जायेगा।