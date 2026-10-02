Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

NBEMS Answer Key 2026: ग्रुप ए, बी और सी परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की जारी, इस डेट तक ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका

By Neha Singh Edited By: Neha Singh
Published: Fri, 02 Oct 2026 10:12 AM (IST)

एनबीई ग्रुप ए, बी और सी परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट के जरिये इसे डाउनलोड कर सकते हैं।

NBEMS Group A B &amp; C Answer Key 2026: यहां देखें पूरी डिटेल।

NBEMS Group A B & C Answer Key 2026: यहां देखें पूरी डिटेल।

HighLights

  1. प्रोविजनल आंसर-की जारी।

  2. 06 अक्टूबर तक आपत्ति दर्ज करने का मौका।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस (NBE) की ओर से ग्रुप ए, बी और सी परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी गई है। जो उम्मीदवार अपने उत्तरों का मूल्यांकन करने के लिए आंसर-की का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ग्रुप ए, बी और सी परीक्षा का आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर-की डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को लॉगिन डिटेल का उपयोग करना होगा।

इस दिन तक आपत्ति दर्ज करने का मिलेगा मौका

ग्रुप ए, बी और सी परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार जिन भी उत्तरों से संतुष्ट नहीं है। वे इसके लिए वेबसाइट पर जाकर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन दर्ज करने के लिए पोर्टल पर लिंक आज यानी 02 अक्टूबर दोपहर 3 बजे लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। उम्मीदवार 06 अक्टूबर तक अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे तय समय से पहले आपत्ति अवश्य दर्ज कर लें। अन्यथा उम्मीदवारों को बाद में दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा।

इन 5 तरीकों से डाउनलोड करें प्रोविजनल आंसर-की

ग्रुप ए, बी और सी परीक्षा की आंसर-की ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं। 

  • प्रोविजनल आंसर-की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट करें।
  • वेबसाइट के होमपेज पर आंसर-की सेक्शन पर क्लिक करें।
  • इसके बाद NBEMS Group A, B & C Answer Key 2026 लिंक पर क्लिक करें।
  • लिंक पर क्लिक करने के बाद मांगी गई डिटेल को दर्ज कर लें।
  • लॉगिन डिटेल दर्ज करने के बाद आंसर-की स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
  • अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

कब जारी होगा रिजल्ट

ग्रुप ए, बी और सी परीक्षा रिजल्ट की घोषणा जल्द ही की जाएगी। परीक्षा में शामिल हुए सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए नियमित रूप से ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहें।

 

यह भी पढ़ें: IBPS Clerk Pre Admit Card 2026: क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, एक क्लिक से करें तुरंत डाउनलोड

 