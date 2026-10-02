NBEMS Answer Key 2026: ग्रुप ए, बी और सी परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की जारी, इस डेट तक ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस (NBE) की ओर से ग्रुप ए, बी और सी परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी गई है। जो उम्मीदवार अपने उत्तरों का मूल्यांकन करने के लिए आंसर-की का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ग्रुप ए, बी और सी परीक्षा का आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर-की डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को लॉगिन डिटेल का उपयोग करना होगा।

इस दिन तक आपत्ति दर्ज करने का मिलेगा मौका ग्रुप ए, बी और सी परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार जिन भी उत्तरों से संतुष्ट नहीं है। वे इसके लिए वेबसाइट पर जाकर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन दर्ज करने के लिए पोर्टल पर लिंक आज यानी 02 अक्टूबर दोपहर 3 बजे लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। उम्मीदवार 06 अक्टूबर तक अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे तय समय से पहले आपत्ति अवश्य दर्ज कर लें। अन्यथा उम्मीदवारों को बाद में दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा।