IBPS Clerk Pre Admit Card 2026: क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, एक क्लिक से करें तुरंत डाउनलोड

IBPS Clerk Pre Admit Card 2026 Direct Link

इस दिन होगी प्रारंभिक परीक्षा

क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 11 अक्टूबर, 2026 को किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में उम्मीदवारों से अंग्रेजी, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग विषय से 100 अंकों के 100 बहुविकल्पीय प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि 1 घंटे निर्धारित की गई है। इस परीक्षा में चयनित किए गए उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। बता दें, परीक्षा के जरिये कुल 11403 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इसमें जनरल कैटेगरी के लिए कुल 4740 पद, ओबीसी के लिए कुल 2815 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए कुल 996 पद, एससी के लिए कुल 1910 पद और एसटी के लिए कुल 942 पद आरक्षित किए गए हैं।