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NBEMS Admit Card 2026: एनबीईएमएस ग्रुप-ए, बी और सी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, यहां से करें तुरंत डाउनलोड

By Neha Singh Edited By: Neha Singh
Published: Sat, 12 Sep 2026 10:10 AM (IST)Updated: Sat, 12 Sep 2026 10:17 AM (IST)

एनबीईएमएस ग्रुप-ए, बी और सी परीक्षा के लिए प्रवेश-पत्र जारी किए गए हैं। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट के जरिये अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

NBEMS Group A, B &amp; C Admit Card 2026: यहां से करें डाउनलोड।

NBEMS Group A, B & C Admit Card 2026: यहां से करें डाउनलोड।

HighLights

  1. ग्रुप ए, बी और सी परीक्षा का प्रवेश-पत्र जारी।

  2. ऑफिशियल वेबसाइट से करें चेक।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (NBE) की ओर से ग्रुप-ए, बी और सी भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जो उम्मीदवार NBEMS Group A, B और C की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। वे NBE की ऑफिशियल वेबसाइट natboard.edu.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को यूजर आईडी और पासवर्ड को दर्ज करना होगा।

इन स्टेप्स से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

ग्रुप-ए, बी और सी परीक्षा के लिए एडमिट ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

  1. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट natboard.edu.in पर जाकर विजिट करें।
  2. वेबसाइट के होमपेज पर एडमिट कार्ड सेक्शन पर क्लिक करें।
  3. इसके बाद NBEMS Group A, B & C Admit Card 2026 लिंक पर क्लिक कर लें।
  4. लिंक पर क्लिक करने के बाद लॉगिन डिटेल को दर्ज कर लें।
  5. लॉगिन डिटेल दर्ज करने के बाद एडमिट कार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
  6. अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें।

इस दिन होगी परीक्षा

परीक्षा का आयोजन 15 और 16 सितंबर, 2026 को किया जाएगा। इस परीक्षा के जरिये कुल 53 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इसमें स्टेनोग्राफर पद के लिए कुल 07 पद, जूनियर असिस्टेंट के लिए कुल 39 पद, डिप्टी डायरेक्टर के लिए कुल 02 पद, जूनियर प्रोग्रामर के लिए कुल 01 पद और जूनियर अकाउंटेंट के लिए कुल 04 पद आरक्षित किए गए हैं।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें दी गई जरूरी डिटेल जैसे अपना नाम रोल नंबर, परीक्षा का नाम, परीक्षा की तिथि एवं समय आदि की जांच ध्यान से कर लें। इसके अलावा, एग्जाम सेंटर जाने से पहले एडमिट कार्ड में दी गई जरूरी गाइडलाइंस को भी ध्यान से पढ़ लें। 

 

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