MPPSC ADPO Admit Card 2026: असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रॉसिक्यूशन ऑफिसर एडमिट कार्ड आज होंगे जारी, परीक्षा 1 नवंबर को

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) की की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी भर्ती 2026 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड आज यानी 21 अक्टूबर 2026 को जारी किये जायेंगे। MPPSC ADPO Hall Ticket ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध करवाए जायेंगे। प्रवेश पत्र आते ही आवेदनकर्ता साइट पर जाकर या इस पेज पर उपलब्ध करवाए गए डायरेक्ट लिंक से इसे डाउनलोड कर सकेंगे।

परीक्षा की तिथि, टाइम और शिफ्ट डिटेल एमपीपीएससी द्वारा परीक्षा (MP ADPO Exam 2026 Date) का आयोजन राज्यभर में निर्धारित केंद्रों पर 1 नवंबर 2026 को करवाया जायेगा। एग्जाम 1 शिफ्ट में संपन्न करवाया जायेगा जिसके लिए टाइमिंग दोपहर 12 बजे से लेकर अपरान्ह 3 बजे तक रहेगी।

MP ADPO Admit Card कैसे डाउनलोड करें, डायरेक्ट लिंक और स्टेप्स एमपी एडीपीओ एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर विजिट करना होगा।

वेबसाइट के होम पेज पर Admit Cards पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद आपको भर्ती से संबंधित एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक है।

इसके बाद एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ एवं दिया गया कोड हल करके लॉग इन पर क्लिक करना होगा।

अब स्क्रीन पर प्रवेश पत्र ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल सकते हैं। MPPSC ADPO Admit Card 2026 Link: mppsc.mp.gov.in