MPESB TET 2026: मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी, रजिस्ट्रेशन 21 अगस्त से स्टार्ट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने शिक्षक पात्रता परीक्षा-2026 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार MPESB TET 2026 के लिए जल्द ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 21 अगस्त, 2026 से शुरू हो जाएंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 04 सितंबर, 2026 निर्धारित है। इसके साथ ही उम्मीदवारों को 21 अगस्त से लेकर 09 सितंबर, 2026 तक फॉर्म में सुधार करने का मौका दिया जाएगा।

कब होगी परीक्षा शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन 12 अक्टूबर, 2026 को किया जाएगा। परीक्षा दो शिफ्ट में होगी। पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12.30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 5.30 बजे तक आयोजित कराई जाएगी।

एमपी टीईटी परीक्षा का पैटर्न मध्य प्रदेश टीईटी की परीक्षा में उम्मीदवारों से बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र, भाषा-1, भाषा-2, गणित और पर्यावरण अध्ययन विषय से 150 अंकों के 150 सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा 2.30 घंटे के लिए आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन का प्रावधान नहीं किया गया है।