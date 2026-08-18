MP High Court Recruitment 2026: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में असिस्टेंट ग्रेड-III के 1174 पदों पर निकली भर्ती, ग्रेजुएट युवाओं के लिए मौका

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में असिस्टेंट ग्रेड-III के पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो उम्मीदवार इन पदों पर नौकरी करना चाहते हैं। उनके लिए यह एक सुनहरा मौका है। इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 17 अगस्त, 2026 से शुरू हो गई है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 15 सितंबर, शाम 5 बजे तक अपना फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन में सुधार करने के लिए उम्मीदवारों को 19 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक का मौका दिया गया है।

कितनी मिलेगी सैलरी इस पद पर चयनित किए गए उम्मीदवारों को प्रतिमाह 19,500 रुपये से लेकर 62,000 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे। आवेदन करने के लिए शैक्षणिक योग्यता असिस्टेंट ग्रेड-III के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा, उम्मीदवारों के पास CPCT परीक्षा का स्कोरकार्ड होना चाहिए। साथ ही एक वर्ष का कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए।

आयु-सीमा आयु की गणना 01 जनवरी, 2026 के आधार पर की जाएगी। साथ ही उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन फीस इन पदों पर आवेदन करने के लिए रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करना अनिवार्य है। अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 943 रुपये और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 743 रुपये निर्धारित की गई है।