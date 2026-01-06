MPESB Exam Calendar 2026: एमपी व्यापम ने इस वर्ष होने वाली 21 परीक्षाओं के लिए एग्जाम कैलेंडर किया जारी, डेट वाइज चेक करें पूरा शेड्यूल

परीक्षा का नाम अनुमानित पद एग्जाम डेट/ मंथ रिजल्ट जारी होने का माह

सूबेदार/उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा-2025 500 16 जनवरी 2026 से प्रस्तावित फरवरी 2026

समूह 2 उपसमूह 3 संयुक्त भर्ती परीक्षा 2025 454 23 जनवरी 2026 से प्रस्तावित फरवरी 2026

समूह 1 उपसमूह 2 429 10 फरवरी 2026 से प्रस्तावित मार्च 2026

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत आईटीआई में प्रशिक्षण अधिकारियों के पदो की चयन परीक्षा 888 18 फरवरी 2026 से प्रस्तावित मार्च 2026

समूह 5 स्टाफ नर्स संयुक्त भर्ती परीक्षा 100 फरवरी 2026 मार्च 2026

क्षेत्ररक्षक, जेल प्रहरी, सहायक जेल अधीक्षक परीक्षा 1426 मार्च 2026 अप्रैल 2026

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल के अंतर्गत (अस्पताल साहयक, चतुर्थ श्रेणी) के रिक्त पदो हेतु भर्ती परीक्षा 1287 मार्च 2026 अप्रैल 2026

समूह 2 उपसमूह 4 500 अप्रैल 2026 जून 2026

समूह 03 उपयंत्री 900 अप्रैल 2026 जून 2026

एनिमल हस्बेंडरी एवं डेयरी डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा प्रवेश परीक्षा मई 2026 जून 2026

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केद्रो में प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा प्रवेश परीक्षा मई 2026 जून 2026

प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट (PNST) & जनरल नर्सिंग एवं मिडवाईफरी ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट (GNMTST) प्रवेश परीक्षा जून 2026 जुलाई 2026

पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. तथा एम.एस.सी. नर्सिंग प्रवेश परीक्षा प्रवेश परीक्षा जून 2026 जुलाई 2026

पीएटी प्रवेश परीक्षा प्रवेश परीक्षा जून 2026 जुलाई 2026

माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा पात्रता परीक्षा जुलाई 2026 सितंबर 2026

प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा पात्रता परीक्षा अगस्त 2026 अक्टूबर 2026

समूह 2 उपसमूह 2 131 सितंबर 2026 नवंबर 2026

समूह 4 के अंतर्गत सहायक वर्ग 3 व अन्य समकक्ष पदो हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 200 सितंबर 2026 नवंबर 2026

समूह 1 उपसमूह 1 --- अक्टूबर 2026 नवंबर 2026

समूह 2 उपसमूह 1 --- अक्टूबर 2026 नवंबर 2026