MPESB Exam Calendar 2026: एमपी व्यापम ने इस वर्ष होने वाली 21 परीक्षाओं के लिए एग्जाम कैलेंडर किया जारी, डेट वाइज चेक करें पूरा शेड्यूल
एमपीईएसबी की ओर से राज्य में इस वर्ष (2026) में होने वाली भर्ती व प्रवेश परीक्षाओं के लिए एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया गया है। कुल 21 परीक्षाओं के लिए ...और पढ़ें
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल (MPESB) की ओर से वर्ष 2026 में होने वाली भर्तियों के लिए एग्जाम कैलेंडर (MPESB Exam Schedule 2026) जारी कर दिया गया है। एग्जाम कैलेंडर ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर PDF फॉर्मेट में जारी किया गया है जिसमें कुल 21 भर्तियों की डिटेल साझा की गई है।
ये रहा डेट वाइज भर्ती शेड्यूल
एमपी व्यापम की ओर से जारी शेड्यूल के मुताबिक कुल 21 भर्ती व प्रवेश परीक्षाओं का शेड्यूल जारी हुआ है। इसमें पदों की संख्या, परीक्षा की संभावित तिथि/ महीना व रिजल्ट जारी होने की संभावित माह की जानकारी दी गई है। पूरा शेड्यूल नीचे टेबल से चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही आप नीचे डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके एग्जाम कैलेंडर का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं।
|परीक्षा का नाम
|अनुमानित पद
|एग्जाम डेट/ मंथ
|रिजल्ट जारी होने का माह
|सूबेदार/उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा-2025
|500
|
16 जनवरी 2026 से प्रस्तावित
|फरवरी 2026
|
समूह 2 उपसमूह 3 संयुक्त भर्ती परीक्षा 2025
|454
|
23 जनवरी 2026 से प्रस्तावित
|फरवरी 2026
|
समूह 1 उपसमूह 2
|429
|
10 फरवरी 2026 से प्रस्तावित
|मार्च 2026
|
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत आईटीआई में प्रशिक्षण अधिकारियों के पदो की चयन परीक्षा
|888
|
18 फरवरी 2026 से प्रस्तावित
|मार्च 2026
|
समूह 5 स्टाफ नर्स संयुक्त भर्ती परीक्षा
|100
|
फरवरी 2026
|मार्च 2026
|
क्षेत्ररक्षक, जेल प्रहरी, सहायक जेल अधीक्षक परीक्षा
|1426
|मार्च 2026
|अप्रैल 2026
|
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल के अंतर्गत (अस्पताल साहयक, चतुर्थ श्रेणी) के रिक्त पदो हेतु भर्ती परीक्षा
|1287
|मार्च 2026
|अप्रैल 2026
|
समूह 2 उपसमूह 4
|500
|अप्रैल 2026
|जून 2026
|समूह 03 उपयंत्री
|900
|अप्रैल 2026
|जून 2026
|एनिमल हस्बेंडरी एवं डेयरी डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा
|प्रवेश परीक्षा
|मई 2026
|जून 2026
|महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केद्रो में प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा
|प्रवेश परीक्षा
|मई 2026
|जून 2026
|प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट (PNST) & जनरल नर्सिंग एवं मिडवाईफरी ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट (GNMTST)
|प्रवेश परीक्षा
|जून 2026
|जुलाई 2026
|पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. तथा एम.एस.सी. नर्सिंग प्रवेश परीक्षा
|प्रवेश परीक्षा
|जून 2026
|जुलाई 2026
|पीएटी प्रवेश परीक्षा
|प्रवेश परीक्षा
|जून 2026
|जुलाई 2026
|माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा
|पात्रता परीक्षा
|जुलाई 2026
|सितंबर 2026
|प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा
|पात्रता परीक्षा
|अगस्त 2026
|अक्टूबर 2026
|समूह 2 उपसमूह 2
|131
|सितंबर 2026
|नवंबर 2026
|समूह 4 के अंतर्गत सहायक वर्ग 3 व अन्य समकक्ष पदो हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा
|200
|सितंबर 2026
|नवंबर 2026
|समूह 1 उपसमूह 1
|---
|अक्टूबर 2026
|नवंबर 2026
|समूह 2 उपसमूह 1
|---
|अक्टूबर 2026
|नवंबर 2026
|पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा
|---
|अक्टूबर 2026
|दिसंबर 2026
MPESB Exam Calendar 2026 PDF Link
अधिक डिटेल के लिए अभ्यर्थी एमपी कर्मचारी चयन मण्डल की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
