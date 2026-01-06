Language
    MPESB Exam Calendar 2026: एमपी व्यापम ने इस वर्ष होने वाली 21 परीक्षाओं के लिए एग्जाम कैलेंडर किया जारी, डेट वाइज चेक करें पूरा शेड्यूल

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 12:57 PM (IST)

    एमपीईएसबी की ओर से राज्य में इस वर्ष (2026) में होने वाली भर्ती व प्रवेश परीक्षाओं के लिए एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया गया है। कुल 21 परीक्षाओं के लिए ...और पढ़ें

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल (MPESB) की ओर से वर्ष 2026 में होने वाली भर्तियों के लिए एग्जाम कैलेंडर (MPESB Exam Schedule 2026) जारी कर दिया गया है। एग्जाम कैलेंडर ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर PDF फॉर्मेट में जारी किया गया है जिसमें कुल 21 भर्तियों की डिटेल साझा की गई है।

    ये रहा डेट वाइज भर्ती शेड्यूल

    एमपी व्यापम की ओर से जारी शेड्यूल के मुताबिक कुल 21 भर्ती व प्रवेश परीक्षाओं का शेड्यूल जारी हुआ है। इसमें पदों की संख्या, परीक्षा की संभावित तिथि/ महीना व रिजल्ट जारी होने की संभावित माह की जानकारी दी गई है। पूरा शेड्यूल नीचे टेबल से चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही आप नीचे डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके एग्जाम कैलेंडर का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं।

    परीक्षा का नाम अनुमानित पद एग्जाम डेट/ मंथ  रिजल्ट जारी होने का माह
    सूबेदार/उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा-2025 500

    16 जनवरी 2026 से प्रस्तावित

    		 फरवरी 2026

    समूह 2 उपसमूह 3 संयुक्त भर्ती परीक्षा 2025

    		 454

    23 जनवरी 2026 से प्रस्तावित

    		 फरवरी 2026

    समूह 1 उपसमूह 2

    		 429

    10 फरवरी 2026 से प्रस्तावित

    		 मार्च 2026

    तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत आईटीआई में प्रशिक्षण अधिकारियों के पदो की चयन परीक्षा

    		 888

    18 फरवरी 2026 से प्रस्तावित

    		 मार्च 2026 

    समूह 5 स्टाफ नर्स संयुक्त भर्ती परीक्षा

    		 100

    फरवरी 2026

    		 मार्च 2026 

    क्षेत्ररक्षक, जेल प्रहरी, सहायक जेल अधीक्षक परीक्षा

    		 1426 मार्च 2026  अप्रैल 2026 

    संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल के अंतर्गत (अस्पताल साहयक, चतुर्थ श्रेणी) के रिक्त पदो हेतु भर्ती परीक्षा

    		 1287 मार्च 2026  अप्रैल 2026

    समूह 2 उपसमूह 4

    		 500 अप्रैल 2026 जून 2026 
    समूह 03 उपयंत्री 900 अप्रैल 2026  जून 2026 
    एनिमल हस्बेंडरी एवं डेयरी डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा प्रवेश परीक्षा मई 2026  जून 2026 
    महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केद्रो में प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा प्रवेश परीक्षा मई 2026  जून 2026 
    प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट (PNST) & जनरल नर्सिंग एवं मिडवाईफरी ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट (GNMTST) प्रवेश परीक्षा जून 2026  जुलाई 2026
    पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. तथा एम.एस.सी. नर्सिंग प्रवेश परीक्षा प्रवेश परीक्षा जून 2026  जुलाई 2026
    पीएटी प्रवेश परीक्षा प्रवेश परीक्षा  जून 2026  जुलाई 2026 
    माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा पात्रता परीक्षा जुलाई 2026 सितंबर 2026
    प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा पात्रता परीक्षा अगस्त 2026 अक्टूबर 2026
    समूह 2 उपसमूह 2 131 सितंबर 2026 नवंबर 2026
    समूह 4 के अंतर्गत सहायक वर्ग 3 व अन्य समकक्ष पदो हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 200 सितंबर 2026 नवंबर 2026
    समूह 1 उपसमूह 1 --- अक्टूबर 2026 नवंबर 2026
    समूह 2 उपसमूह 1 --- अक्टूबर 2026 नवंबर 2026
    पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा --- अक्टूबर 2026 दिसंबर 2026

    MPESB Exam Calendar 2026 PDF Link 

    अधिक डिटेल के लिए अभ्यर्थी एमपी कर्मचारी चयन मण्डल की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

