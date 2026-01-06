Language
    Career in Food Safety: इन एग्जाम से चुनें फूड सेफ्टी की फील्ड में सुनहरा भविष्य

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 11:34 AM (IST)

    भारत में फूड एनालिस्ट की मांग लगातार बढ़ रही है। इसकी मुख्य वजह FSSAI की निगरानी बढ़ना, फूड सेफ्टी कानूनों का सख्त होना, प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड इंडस ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    career in food safety: फूड सेफ्टी क्षेत्र में करियर (image- freepik)

    करियर डेस्क, नई दिल्ली। हमारा देश जनसंख्या के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। ऐसे में यहां रह रहे लोगों के लिए फूड इंडस्ट्री बेहद अहम किरदार निभाती है। फूड सेफ्टी देश में खाद्यान्न के भंडारण और वितरण का काम करता है। ऐसे में इसे चलाने के लिए प्रति वर्ष सरकार की ओर से भर्ती की जाती है। यह नियुक्तियां फूड सेफ्टी ऑफिसर या क्वालिटी कंट्रोल से जुड़े पदों पर भर्ती होती है। इन भर्तियों की डिटेल आप यहां से चेक करके इस क्षेत्र में अपने करियर को नई दिशा दे सकते हैं।

    भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण भर्ती

    यह देश की शीर्ष फूड रेगुलेटरी संस्था है। यहां फूड सेफ्टी ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर और सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर जैसे पदों पर भर्ती होती है। इसके लिए फूड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी आदि विषयों में डिग्री जरूरी है।

    राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा होती हैं FSO की भर्तियां

    अलग-अलग राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग जैसे RPSC (राजस्थान), UPPSC (उत्तर प्रदेश), BPSC (बिहार) के माध्यम से हर साल भर्ती की जाती है। इसमें राज्य फूड सेफ्टी ऑफिसर के पद भरे जाते हैं।

    food safety

    (image- freepik)

    भारत में फूड एनालिस्ट की मांग लगातार बढ़ रही है। इसकी मुख्य वजह फूड सेफ्टी कानूनों का सख्त होना, प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड इंडस्ट्री का तेजी से विस्तार और FSSAI की निगरानी बढ़ना है। अनुमान के मुताबिक, 2025-26 में सरकारी और निजी सेक्टर मिलाकर करीब 3,000 से 5,000 फूड एनालिस्ट और फूड टेस्टिंग से जुड़ी नौकरियों की जरूरत होगी।

    ऐसे में आप इन भर्तियों की तैयारी करके फील्ड सेफ्टी क्षेत्र में अपने करियर को नया आयाम दे सकते हैं। इन पदों पर नियुक्त होने वाले युवाओं को बेहतर वेतन के साथ ही सरकार की ओर से मिलने वाली सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं।

