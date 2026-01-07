JPSC Exam Calendar 2026: झारखंड में 28 भर्ती परीक्षाओं के लिए शेड्यूल जारी, पूरा एग्जाम कैलेंडर यहां करें चेक

एग्जाम का नाम परीक्षा का प्रकार एग्जाम डेट

बाल विकास परियोजना अधिकारी की भर्ती इंटरव्यू 7, 8 एवं 9 जनवरी 2026

6th सीमित उप कलेक्टर की भर्ती रिटेन एग्जाम 10 एवं 11 जनवरी 2026

झारखंड के विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसरों (बैकलॉग) की भर्ती डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन/इंटरव्यू 18 एवं 19 जनवरी 2026

झारखंड के विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसरों (नियमित) की भर्ती डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन 19, 20 एवं 21 जनवरी 2026

वन रेंज अधिकारी भर्ती मुख्य परीक्षा 22, 23 एवं 24 जनवरी 2026

खाद्य सुरक्षा अधिकारी की भर्ती इंटरव्यू 29, 30 एवं 31 जनवरी 2026

झारखंड के विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसरों (नियमित) की भर्ती डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन, इंटरव्यू 10 फरवरी 2026

विश्वविद्यालय के प्रोफेसर-सह-मुख्य वैज्ञानिक पद की भर्ती (नियमित) इंटरव्यू 12 फरवरी 2026

एसोसिएट प्रोफेसर-सह-वरिष्ठ वैज्ञानिक पद की भर्ती (नियमित) इंटरव्यू 13 फरवरी 2026

आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी की भर्ती (नियमित) रिटेन एग्जाम 5, 6 एवं 7 मार्च 2026

होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी की भर्ती (नियमित) रिटेन एग्जाम 5, 6 एवं 7 मार्च 2026

यूनानी चिकित्सा अधिकारी (नियमित) भर्ती रिटेन एग्जाम 5, 6 एवं 7 मार्च 2026

संयुक्त सिविल सेवा (नियमित) परीक्षा 2025 पीटी एग्जाम 8 मार्च 2026

संयुक्त सिविल सेवा (बैकलॉग) परीक्षा 2025 पीटी एग्जाम 15 मार्च 2026

संयुक्त सिविल सेवा (बैकलॉग) परीक्षा 2023 पीटी एग्जाम 22 मार्च 2026

झारखंड पात्रता परीक्षा 2024 MCQ (पेपर 1 व 2) 29 मार्च 2026

सहायक वन संरक्षक भर्ती मेन एग्जाम 4, 5, 6, 7 अप्रैल 2026

प्रोजेक्ट मैनेजर और समकक्ष पदों की भर्ती रिटेन एग्जाम 18 एवं 19 अप्रैल 2026

कारखाना निरीक्षक भर्ती रिटेन एग्जाम 25 एवं 26 अप्रैल 2026

संयुक्त सिविल सेवा (नियमित) परीक्षा 2025 मेन एग्जाम 2, 3 एवं 4 मई 2026

संयुक्त सिविल सेवा (बैकलॉग) परीक्षा 2025 मेन एग्जाम 9, 10 एवं 11 मई 2026

संयुक्त सिविल सेवा (बैकलॉग) परीक्षा 2023 मेन एग्जाम 16, 17 एवं 18 मई 2026

बॉयलर इंस्पेक्टर भर्ती रिटेन एग्जाम 29 एवं 30 मई 2026

सहायक निदेशक/वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी की भर्ती (बैकलॉग पद) रिटेन एग्जाम 7 जून 2026

सहायक निदेशक/वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी भर्ती (नियमित) रिटेन एग्जाम 14 जून 2026

संयुक्त सिविल सेवा (नियमित) परीक्षा 2025 इंटरव्यू 16, 17, 18, 19 जून 2026

संयुक्त सिविल सेवा (बैकलॉग) परीक्षा 2025 इंटरव्यू 22 एवं 23 जून 2026