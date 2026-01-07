JPSC Exam Calendar 2026: झारखंड में 28 भर्ती परीक्षाओं के लिए शेड्यूल जारी, पूरा एग्जाम कैलेंडर यहां करें चेक
झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से वर्ष 2026 में होने वाली 28 भर्तियों के लिए एग्जाम/ इंटरव्यू डेट्स का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। सरकारी जॉब की तैयारी क ...और पढ़ें
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन (JPSC) की ओर से एग्जाम कैलेंडर जारी किया गया है। जेपीएससी की ओर से एग्जाम कैलेंडर में इस वर्ष होने वाली संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट (JET) सहित 28 भर्ती परीक्षाओं के लिए एग्जाम डेट्स की घोषणा कर दी गई है। इसमें प्रीलिम, मेंस एग्जाम से लेकर इंटरव्यू तक की डेट्स को शामिल किया गया है।
यहां से चेक करें पूरा एग्जाम कैलेंडर
सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी एग्जाम कैलेंडर के अनुसार अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा सकते हैं। पूरा शेड्यूल आप यहां से चेक करने के साथ ही एग्जाम कैलेंडर का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं।
|एग्जाम का नाम
|परीक्षा का प्रकार
|एग्जाम डेट
|बाल विकास परियोजना अधिकारी की भर्ती
|इंटरव्यू
|7, 8 एवं 9 जनवरी 2026
|6th सीमित उप कलेक्टर की भर्ती
|रिटेन एग्जाम
|10 एवं 11 जनवरी 2026
झारखंड के विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसरों (बैकलॉग) की भर्ती
|डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन/इंटरव्यू
|18 एवं 19 जनवरी 2026
|झारखंड के विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसरों (नियमित) की भर्ती
|डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन
|19, 20 एवं 21 जनवरी 2026
|वन रेंज अधिकारी भर्ती
|मुख्य परीक्षा
|22, 23 एवं 24 जनवरी 2026
|खाद्य सुरक्षा अधिकारी की भर्ती
|इंटरव्यू
|29, 30 एवं 31 जनवरी 2026
|झारखंड के विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसरों (नियमित) की भर्ती
|डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन, इंटरव्यू
|10 फरवरी 2026
|विश्वविद्यालय के प्रोफेसर-सह-मुख्य वैज्ञानिक पद की भर्ती (नियमित)
|इंटरव्यू
|12 फरवरी 2026
|एसोसिएट प्रोफेसर-सह-वरिष्ठ वैज्ञानिक पद की भर्ती (नियमित)
|इंटरव्यू
|13 फरवरी 2026
|आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी की भर्ती (नियमित)
|रिटेन एग्जाम
|5, 6 एवं 7 मार्च 2026
|होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी की भर्ती (नियमित)
|रिटेन एग्जाम
|5, 6 एवं 7 मार्च 2026
|यूनानी चिकित्सा अधिकारी (नियमित) भर्ती
|रिटेन एग्जाम
|5, 6 एवं 7 मार्च 2026
|संयुक्त सिविल सेवा (नियमित) परीक्षा 2025
|पीटी एग्जाम
|8 मार्च 2026
|संयुक्त सिविल सेवा (बैकलॉग) परीक्षा 2025
|पीटी एग्जाम
|15 मार्च 2026
|संयुक्त सिविल सेवा (बैकलॉग) परीक्षा 2023
|पीटी एग्जाम
|22 मार्च 2026
|झारखंड पात्रता परीक्षा 2024
|MCQ (पेपर 1 व 2)
|29 मार्च 2026
|सहायक वन संरक्षक भर्ती
|मेन एग्जाम
|4, 5, 6, 7 अप्रैल 2026
|प्रोजेक्ट मैनेजर और समकक्ष पदों की भर्ती
|रिटेन एग्जाम
|18 एवं 19 अप्रैल 2026
|कारखाना निरीक्षक भर्ती
|रिटेन एग्जाम
|25 एवं 26 अप्रैल 2026
|संयुक्त सिविल सेवा (नियमित) परीक्षा 2025
|मेन एग्जाम
|2, 3 एवं 4 मई 2026
|संयुक्त सिविल सेवा (बैकलॉग) परीक्षा 2025
|मेन एग्जाम
|9, 10 एवं 11 मई 2026
|संयुक्त सिविल सेवा (बैकलॉग) परीक्षा 2023
|मेन एग्जाम
|16, 17 एवं 18 मई 2026
|बॉयलर इंस्पेक्टर भर्ती
|रिटेन एग्जाम
|29 एवं 30 मई 2026
|सहायक निदेशक/वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी की भर्ती (बैकलॉग पद)
|रिटेन एग्जाम
|7 जून 2026
|सहायक निदेशक/वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी भर्ती (नियमित)
|रिटेन एग्जाम
|14 जून 2026
|संयुक्त सिविल सेवा (नियमित) परीक्षा 2025
|इंटरव्यू
|16, 17, 18, 19 जून 2026
|संयुक्त सिविल सेवा (बैकलॉग) परीक्षा 2025
|इंटरव्यू
|22 एवं 23 जून 2026
|संयुक्त सिविल सेवा (बैकलॉग) परीक्षा 2023
|इंटरव्यू
|24 जून 2026
नोटिफिकेशन में दी गई जानकारी के मुताबिक परिस्थितियों के अनुरूप परीक्षा/ साक्षात्कार की तिथियों में परिवर्तन किया जा सकता है।
