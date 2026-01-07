JPSC Exam Calendar 2026: झारखंड में 28 भर्ती परीक्षाओं के लिए शेड्यूल जारी, पूरा एग्जाम कैलेंडर यहां करें चेक

Language
    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 11:35 AM (IST)

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन (JPSC) की ओर से एग्जाम कैलेंडर जारी किया गया है। जेपीएससी की ओर से एग्जाम कैलेंडर में इस वर्ष होने वाली संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट (JET) सहित 28 भर्ती परीक्षाओं के लिए एग्जाम डेट्स की घोषणा कर दी गई है। इसमें प्रीलिम, मेंस एग्जाम से लेकर इंटरव्यू तक की डेट्स को शामिल किया गया है।

    यहां से चेक करें पूरा एग्जाम कैलेंडर

    सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी एग्जाम कैलेंडर के अनुसार अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा सकते हैं। पूरा शेड्यूल आप यहां से चेक करने के साथ ही एग्जाम कैलेंडर का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं।

    एग्जाम का नाम परीक्षा का प्रकार एग्जाम डेट
    बाल विकास परियोजना अधिकारी की भर्ती इंटरव्यू 7, 8 एवं 9 जनवरी 2026  
    6th सीमित उप कलेक्टर की भर्ती रिटेन एग्जाम 10 एवं 11 जनवरी 2026 

    झारखंड के विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसरों (बैकलॉग) की भर्ती

    		 डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन/इंटरव्यू 18 एवं 19 जनवरी 2026
    झारखंड के विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसरों (नियमित) की भर्ती डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन 19, 20 एवं 21 जनवरी 2026
    वन रेंज अधिकारी भर्ती मुख्य परीक्षा 22, 23 एवं 24 जनवरी 2026 
    खाद्य सुरक्षा अधिकारी की भर्ती इंटरव्यू  29, 30 एवं 31 जनवरी 2026
    झारखंड के विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसरों (नियमित) की भर्ती डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन, इंटरव्यू 10 फरवरी 2026 
    विश्वविद्यालय के प्रोफेसर-सह-मुख्य वैज्ञानिक पद की भर्ती (नियमित) इंटरव्यू  12 फरवरी 2026 
    एसोसिएट प्रोफेसर-सह-वरिष्ठ वैज्ञानिक पद की भर्ती (नियमित) इंटरव्यू  13 फरवरी 2026
    आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी की भर्ती (नियमित) रिटेन एग्जाम 5, 6 एवं 7 मार्च 2026  
    होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी की भर्ती (नियमित) रिटेन एग्जाम 5, 6 एवं 7 मार्च 2026
    यूनानी चिकित्सा अधिकारी (नियमित) भर्ती रिटेन एग्जाम 5, 6 एवं 7 मार्च 2026
    संयुक्त सिविल सेवा (नियमित) परीक्षा 2025 पीटी एग्जाम 8 मार्च 2026 
    संयुक्त सिविल सेवा (बैकलॉग) परीक्षा 2025 पीटी एग्जाम 15 मार्च 2026 
    संयुक्त सिविल सेवा (बैकलॉग) परीक्षा 2023 पीटी एग्जाम 22 मार्च 2026 
    झारखंड पात्रता परीक्षा 2024  MCQ (पेपर 1 व 2) 29 मार्च 2026 
    सहायक वन संरक्षक भर्ती मेन एग्जाम 4, 5, 6, 7 अप्रैल 2026
    प्रोजेक्ट मैनेजर और समकक्ष पदों की भर्ती रिटेन एग्जाम 18 एवं 19 अप्रैल 2026 
    कारखाना निरीक्षक भर्ती रिटेन एग्जाम 25 एवं 26 अप्रैल 2026 
    संयुक्त सिविल सेवा (नियमित) परीक्षा 2025 मेन एग्जाम 2, 3 एवं 4 मई 2026  
    संयुक्त सिविल सेवा (बैकलॉग) परीक्षा 2025 मेन एग्जाम 9, 10 एवं 11 मई 2026
    संयुक्त सिविल सेवा (बैकलॉग) परीक्षा 2023 मेन एग्जाम 16, 17 एवं 18 मई 2026
    बॉयलर इंस्पेक्टर भर्ती रिटेन एग्जाम 29 एवं 30 मई 2026 
    सहायक निदेशक/वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी की भर्ती (बैकलॉग पद) रिटेन एग्जाम 7 जून 2026 
    सहायक निदेशक/वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी भर्ती (नियमित) रिटेन एग्जाम 14 जून 2026 
    संयुक्त सिविल सेवा (नियमित) परीक्षा 2025 इंटरव्यू  16, 17, 18, 19 जून 2026   
    संयुक्त सिविल सेवा (बैकलॉग) परीक्षा 2025 इंटरव्यू  22 एवं 23 जून 2026
    संयुक्त सिविल सेवा (बैकलॉग) परीक्षा 2023 इंटरव्यू  24 जून 2026 

    JPSC Exam Calendar 2026 PDF

    नोटिफिकेशन में दी गई जानकारी के मुताबिक परिस्थितियों के अनुरूप परीक्षा/ साक्षात्कार की तिथियों में परिवर्तन किया जा सकता है।

