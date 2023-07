JoSAA Counselling 2023 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) गुवाहाटी द्वारा आयोजित जेईई एडवांस 2023 के नतीजों की घोषणा 18 जून को की गई। इस प्रवेश परीक्षा में देश भर से 180372 उम्मीदवार शामिल हुए थे जिनमें से 43773 उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर सफल घोषित किया गया है। अब यही उम्मीदवार काउंसिलिंग प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं।

JoSAA Round 3 Result 2023 की घोषणा आज आधिकारिक वेबसाइट , josaa.nic.in पर की जाएगी।

एजुकेशन डेस्क। JoSAA Counselling 2023: देश भर के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IITs) और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (NITs) सहित अन्य संस्थानों में बीटेक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए चल रही JoSAA काउंसिलिंग प्रकिया के तीसरे राउंड की सीट अलॉटमेंट रिजल्ट का एलान आज किया जाएगा। ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी (JoSAA ) की ओर से आज यानी कि 12 जुलाई, 2023 को शाम 5 बजे नतीजों को घोषित किया जाएगा। इस दौर के नतीजों की राह देख रहे अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑफिशियल वेबसाइट josaa.nic.in पर जाकर नतीजों की जांच कर सकते हैं। उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए नीचे आसान स्टेप्स दिए गए हैं, जिनको फॉलो करके उम्मीदवार इन नतीजों की जांच कर सकते हैं। JoSAA round 3 seat allotment result चेक करने के लिए फॉलो करें ये स्टेप्स सबसे पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट josaa.nic.in पर जाना होगा। इसके बाद, राउंड 3 आवंटन परिणाम लिंक खोलें। अब अपना जेईई मेन आवेदन नंबर, पासवर्ड दर्ज करें और लॉगिन करें। अब अपना परिणाम जांचें और डाउनलोड करें। जोसा काउंसलिंग राउंड 4 सीट आवंटन परिणाम 16 जुलाई को आएगा। वहीं, राउंड 5 का परिणाम 21 जुलाई को आएगा। इसके अलावा, राउंड 6 का परिणाम 26 जुलाई को आएगा। बता दें कि JoSAA ने 6 जुलाई को राउंड 2 काउंसलिंग के परिणाम घोषित किए थे और प्रवेश प्रक्रिया 10 जुलाई को समाप्त हुई थी। इस प्रक्रिया से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विजिट करना होगा।

