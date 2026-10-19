JNVST 2027: नवोदय विद्यालय 9वीं-11वीं एडमिशन के लिए आवेदन की लास्ट डेट 22 अक्टूबर तक एक्सटेंड, जल्द कर लें अप्लाई

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। नवोदय विद्यालय समिति (NVS) की ओर से सत्र 2027-28 कक्षा 9वीं और 11वीं में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट 22 अक्टूबर 2026 तक के लिए एक्सटेंड कर दी गई है। ऐसे में जो भी माता-पिता अपने बच्चों को नवोदय विद्यालय कक्षा 9वीं एवं 11वीं में एडमिशन दिलवाना चाहते हैं वे लेटरल एंट्री सेलेक्शन टेस्ट 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए शैक्षिक योग्यता एवं उम्र कक्षा 9: एडमिशन के लिए छात्र का जन्म 1 मई 2012 से 31 जुलाई 2014 के बीच हुआ हो। इसके साथ ही छात्र का उसी जनपद का निवासी होना चाहिए जिसमें नवोदय विद्यालय स्थित है। स्टूडेंट का 8वीं कक्षा में अध्ययनरत होना अनिवार्य है। जो छात्र 8वीं उत्तीर्ण कर चुके हैं वे आवेदन नहीं कर सकते हैं।

कक्षा 11वीं: एडमिशन के लिए छात्र का कक्षा 10वीं में अध्ययनरत होना आवश्यक है और उनका जन्म 1 जून 2010 से 31 जुलाई 2012 के बीच हुआ हो। जो छात्र कक्षा 10वीं पास कर चुके हैं वे आवेदन के लिए पात्र नहीं हैं।