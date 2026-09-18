JKBOSE Exam 2026 Date: जम्मू-कश्मीर कक्षा दसवीं परीक्षा की डेटशीट जारी, एग्जाम 19 अक्टूबर से स्टार्ट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। जम्मू और कश्मीर स्कूल बोर्ड JKBOSE की ओर से कक्षा 10वीं अक्टूबर और नवंबर सेशन की परीक्षा के लिए डेटशीट जारी कर दी गई है। जो छात्र एवं छात्राएं कक्षा JKBOSE 10th Date Sheet 2026 का इंतजार कर रहे थे। वे JKBOSE की ऑफिशियल वेबसाइट jkbose.jk.gov.in पर जाकर JKBOSE 10th Exam Date देख सकते हैं। कक्षा दसवीं बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र एवं छात्राएं डेटशीट के आधार पर परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। विषयवार परीक्षा तिथि की लिस्ट नीचे दी गई है।

कब होगी परीक्षा जम्मू और कश्मीर कक्षा 10वीं अक्टूबर और नवंबर सेशन परीक्षा का आयोजन अक्टूबर माह में किया जाएगा। कक्षा दसवीं की सभी परीक्षाएं निर्धारित समय सुबह 11 बजे से शुरू होंगी, जो इस प्रकार है। तारीख विषय 19 अक्टूबर, 2026 गणित 22 अक्टूबर, 2026 उर्दू/हिंदी 27 अक्टूबर, 2026 विज्ञान 31 अक्टूबर, 2026 अंग्रेजी 04 नवंबर, 2026 सामाजिक विज्ञान 07 नवंबर, 2026 संगीत 09 नवंबर, 2026 अरबी/कश्मीरी/डोगरी/भोटी/पंजाबी/उर्दू/हिन्दी/फारसी/संस्कृत 11 नवंबर, 2026 वोकेशनल विषय 14 नवंबर, 2026 गृह विज्ञान 16 नवंबर, 2026 पेंटिंग/कला और ड्राइंग 18 नवंबर, 2026 कंप्यूटर विज्ञान

JKBOSE Class 10 Date Sheet 2026 Direct Link 11 नवंबर को इन विषयों के लिए होगी परीक्षा 11 नवंबर को वोकेशनल परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस दिन हेल्थ केयर, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, आईटी और आईटीईएस, रिटेल, सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, टेलीकम्युनिकेशन, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, ब्यूटी एंड वेलनेस, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, अपैरल्स, मेड-अप्स एंड होम फर्निशिंग, ऑटोमोटिव, प्लंबिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर और पावर विषयों की परीक्षा आयोजित कराई जाएगी।