HPSC HCS Mains Result 2026: हरियाणा पीसीएस मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी, एक क्लिक से करें तुरंत डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) की ओर से सिविल सर्विस मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार हरियाणा पीसीएस की परीक्षा में शामिल हुए थे और नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वे HPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। जो उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में सफल घोषित किए गए हैं। उन उम्मीदवारों को जल्द ही इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाएगा।