JEE Main Admission 2027: जेईई मेन सेशन-1 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन जल्द होंगे शुरू, एग्जाम 22 जनवरी से स्टार्ट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। इंजीनियरिंग कोर्स में दाखिला लेने के लिए जल्द ही एनटीए की ओर से JEE Main 2026 के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। जो अभ्यर्थी JEE Main Admission 2027 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। वे एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। एनटीए की ओर से जेईई मेन सेशन-1 की परीक्षा के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जा सकता है।

कब होगी जेईई मेन की परीक्षा एनटीए द्वारा जारी एग्जाम कैलेंडर के अनुसार JEE Main 2027 Exam देशभर के विभिन्न एग्जाम सेंटर में 22 से 24 और 28 से 30 जनवरी, 2027 के बीच आयोजित कराई जाएगी। यहां करना होगा जेईई मेन के लिए रजिस्ट्रेशन जेईई मेन सेशन-1 की परीक्षा के लिए आवेदन बहुत जल्द ही शुरू होंगे। ऐसे में अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए यहां ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के निम्नलिखित स्टेप्स बताए जा रहे हैं। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से जेईई मेन परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकेंगे।