JEE Mains 2027 Registration: जेईई मेन सेशन-1 आवेदन कभी हो सकते हैं स्टार्ट, आवश्यक डॉक्युमेंट, फीस व पात्रता करें चेक

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम (JEE Main) 2027 सेशन 1 के लिए रजिस्ट्रेशन अक्टूबर महीने से स्टार्ट होने हैं। ऐसे में उम्मीद है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) कभी भी एप्लीकेशन प्रॉसेस शुरू कर सकता है। रजिस्ट्रेशन शुरू होते ही स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर फॉर्म भर सकेंगे।

परीक्षा तिथि घोषित, इन डेट्स में होगा सेशन 1 एग्जाम जेईई मेन परीक्षा 2026 का आयोजन कुल 6 दिनों 22 से 24, 28 से 30 जनवरी 2027 तक करवाया जायेगा। इसके अलावा 31 जनवरी 2027 को एग्जाम के लिए आरक्षित रखा गया है।

फॉर्म भरने के लिए योग्यता जेईई मेन परीक्षा में शामिल होने के लिए स्टूडेंट्स का फिजिक्स, केमिस्ट्री और गणित (PCM) विषयों के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। जो छात्र अभी 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं वे भी आवेदन के लिए पात्र हैं। इस परीक्षा में भाग लेने के लिए उम्र का कोई बंधन नहीं है।