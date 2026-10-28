ISRO ICRB Admit Card 2026: साइंटिस्ट और इंजीनियर परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, यहां से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ICRB की ओर से साइंटिस्ट और इंजीनियर परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जो उम्मीदवार ISRO ICRB Scientist/Engineer Exam 2026 परीक्षा में शामिल हुए थे। वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को लॉगिन डिटेल जैसे यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।

इन 5 तरीकों से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड इसरो आईसीआरबी की ओर से साइंटिस्ट और इंजीनियर परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।