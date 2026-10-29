ISRO Answer Key 2026: इसरो में विभिन्न पदों के लिए रिवाइज्ड आंसर-की जारी, एक क्लिक से करें तुरंत डाउनलोड, स्किल टेस्ट 1 नवंबर को

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) की ओर से असिस्टेंट, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट (JPA), अपर डिविजन क्लर्क (UDC) और स्टेनोग्राफर परीक्षा के लिए रिवाइज्ड आंसर-की जारी कर दी गई है। जो उम्मीदवार इन परीक्षाओं में शामिल हुए थे और अपने उत्तरों का मूल्यांकन करने के लिए आंसर-की का इंतजार कर रहे थे। वे उम्मीदवार इसरो की आधिकारिक वेबसाइट www.isro.gov.in पर जाकर आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं।

कैसे और कहां से डाउनलोड करें आंसर-की विभिन्न पदों के लिए आंसर-की ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर-की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट isro.gov.in पर जाकर विजिट करें।

वेबसाइट के होमपेज पर करियर सेक्शन पर क्लिक करें।

इसके बाद ISRO Assistant, JPA, UDC & Stenographer Revised Answer Key 2026 लिंक पर क्लिक कर लें।

लिंक पर क्लिक करने के बाद यूजर आईडी और पासवर्ड को दर्ज कर लें।

लॉगिन डिटेल को दर्ज करने के बाद आंसर-की स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।

अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें। इतने पदों पर होगी भर्ती इस भर्ती अभियान के जरिये कुल 242 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इसमें असिस्टेंट और यूडीसी के लिए कुल 150 पद और जूनियर पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के लिए कुल 92 पद आरक्षित किए गए हैं।