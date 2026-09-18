Indian Navy Agniveer Admit Card 2026: अग्निवीर एसएसआर एमआर स्टेज-2 परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। इंडियन नेवी अग्निवीर एसएसआर/एमआर स्टेज-2 परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार अग्निवीर एसएसआर/एमआर स्टेज-1 की परीक्षा में सफल घोषित किए गए थे और स्टेज-2 की परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे थे। वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना प्रवेश-पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को लॉगिन डिटेल को दर्ज करना होगा।

इन स्टेप्स से डाउनलोड करें स्टेज-2 परीक्षा का एडमिट कार्ड इंडियन नेवी अग्निवीर एसएसआर/एमआर स्टेज-2 परीक्षा का एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।