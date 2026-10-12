India Post GDS Result 2026: जीडीएस 1st मेरिट लिस्ट जारी, सभी राज्यों की PDF यहां दिए लिंक से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय डाक की ओर से ग्रामीण डाक सेवक यानी कि GDS result जारी कर दिया गया है। नतीजे देश के सभी राज्यों के अनुसार अलग-अलग मेरिट लिस्ट के रूप में जारी हुआ है। जिन भी उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था वे तुरंत ही ऑफिशियल वेबसाइट indiapost.gov.in/gdsonlineengagement पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही आप इस पेज पर दिए जा रहे डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके भी अपने राज्य की मेरिट लिस्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं।

मेरिट लिस्ट में दर्ज है ये डिटेल मेरिट लिस्ट में सीरियल नंबर, डिवीजन, ऑफिस, पोस्ट आईडी, पोस्ट नाम, पोस्ट कम्युनिटी (वर्ग) के साथ ही सफल उम्मीदवारों का रजिस्ट्रेशन नंबर एवं प्राप्त अंक दर्ज हैं। जिन उम्मीदवारों को लिस्ट में जगह मिली है उनको रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी। हालांकि, चयन के लिए अभ्यर्थियों को डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया में शामिल होना होगा।

राज्य वार मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने की आसान स्टेप्स इंडिया पोस्ट जीडीएस 1st मेरिट लिस्ट स्टेट वाइज डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट indiapost.gov.in/gdsonlineengagement पर विजिट करें। अब होम पेज पर Shortlisted Candidates: Schedule-II, July-2026 पर क्लिक करें। इसके बाद आपको अपने राज्य को चुनना है और क्लिक करना है। अब उस राज्यु की मेरिट लिस्ट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी। इसके बाद इसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर सकते हैं। India Post GDS 1st Merit List 2026 (state wise PDF)