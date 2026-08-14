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Independence Day Wishes In Hindi 2026: स्वतंत्रता दिवस पर दिल छू लेने वाले देशभक्ति मैसेज, अपनों को दें इस तरह से बधाई

By Neha Singh Edited By: Neha Singh
Updated: Fri, 14 Aug 2026 05:38 PM (IST)

भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट कर रहा है। ऐसे में यहां आपके लिए देशभक्ति से संबंधित 20 मैसेज दिए गए हैं, जिन्हें आप आपनों को भेजकर उनका दिन भी खास बना सकते हैं।

Independence Day Wishes In Hindi 2026: यहां पढ़ें देशभक्ति से संबंधित 20 मैसेज।

Independence Day Wishes In Hindi 2026: यहां पढ़ें देशभक्ति से संबंधित 20 मैसेज।

HighLights

  1. यहां पढ़ें देशभक्ति से संबंधित 20 मैसेज।

  2. भारत इस साल अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। भारत इस वर्ष अपना 80th Independence Day मना रहा है। यह दिन प्रत्येक भारतवासी के लिए बेहद ही खास है। स्वतंत्रता दिवस एक राष्ट्रीय पर्व है। इस दिन अलग-अलग धर्मो एवं जाति के लोग एकजुट होकर स्वतंत्रता दिवस बेहद ही अच्छे ढंग से सेलिब्रेट करते हैं। यहीं नहीं स्कूलों, कॉलेजों एवं अन्य संस्थानों में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर वाद-विवाद प्रतियोगिता, निबंध, क्विज और स्पीच व कविता प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाता है।

ऐसे में अगर आप भी स्वतंत्रता दिवस अपने दोस्तों, भाई-बहनों व करीबी रिश्तेदारों के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो यहां आपके लिए देशभक्ति से ओतप्रोत 20 ऐसे संदेश दिए जा रहे हैं। जिन्हें आप अपनों के साथ साझा करके Independence Day 2026 सेलिब्रेट कर सकते हैं।

Independence Day Wishes 2026

  1. आपको व आपके परिवार को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना, आइये स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन योद्धाओं को याद करें, जिन्होंने हमें आजादी दिलाई
  2. 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं, हमारा भारत हमारी शान हैं। हमें अपने राष्ट्र पर गर्व करना चाहिए।
  3. 15 अगस्त के दिन हमें राष्ट्र के बहादुरों को याद करना चाहिए, जिन्होंने भारत को आजादी दिलाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई।
  4. जिस भूमि में हमने जन्म लिया, हमें उस पर गर्व है। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना।
  5. आइये आज के दिन राष्ट्र के तिरंगे को गौरव के साथ लहराते हैं। स्वतंत्रता दिवस मुबारक।
  6. यह दिन उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को सलाम, जिन्होंने अपने बलिदानों से यह राष्ट्र हमें दिया। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना।
  7. भारत सिर्फ एक राष्ट्र नहीं, बल्कि यह प्रत्येक भारतवासी के लिए एक भावना है। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
  8. हमें सदा अपने वतन पर गर्व करना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस मुबारक।
  9. आइये शांति एवं देशभक्ति के साथ इस दिन को और भी खास मनाएं। 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं
  10. स्वतंत्रता का अर्थ है, जिम्मेदारी हमें अपने राष्ट्र पर गर्व करना चाहिए।
  11. आप भारत में जो बदलाव देखना चाहते हैं। सर्वप्रथम आपको वह बदलाव करना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना।
  12. देश को आजादी अथक संघर्षों व प्रयासों से मिली है। इसलिए हमें अपने राष्ट्र का सम्मान करना चाहिए।
  13. आपको व आपके परिवार को देशभक्ति से भरा ये दिन मुबारक। 15 अगस्त की शुभकामना।
  14. देशभक्ति का जज्जा कभी भी कम नहीं होना चाहिए। Happy Independence Day 2026
  15. तीन रंगों से रंगा तिरंगा ऊंचा रहे हमारा। स्वतंत्रता दिवस मुबारक।
  16. कम होने नहीं देंगे हम भारत की शान, यह वादा है हमारा। Happy Independence Day 2026
  17. हम सभी मिलकर भारत को आगे बढ़ाएंगे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।
  18. देश के विकास में अपना साथ भी दें और स्वाभिमान के साथ अपने राष्ट्र पर गर्व करें। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना।
  19. स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना। आजादी का दिन अपनों के साथ मनाएं।
  20. आइये एक अच्छे देशभक्त की तरह भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अपना योगदान दें। Happy Independence Day 2026

 

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