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    Independence Day 2026 Wishes: स्वतंत्रता दिवस पर 50 वन लाइनर्स संदेश, व्हाट्सएप-SMS से करें अपनों को विश

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 03:00 PM (IST)

    15 अगस्त पर हम सभी दोस्तों, रिश्तेदारों को स्वतंत्रता दिवस विश करते हैं। ऐसे में हम आपके लिए देशभक्ति से ओत-प्रोत मैसेजेस प्रदान कर रहे हैं जिनसे आप अ ...और पढ़ें

    wishes on independence day हिंदी में।

    wishes on independence day हिंदी में।

    HighLights

    1. 15 अगस्त पर शुभकामनाएं।

    2. 1 लाइनर्स मैसेजेस से करें अपनों को विश।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। हमारा देश 15 अगस्त को इस बार 80वां स्वतंत्रता दिवस (80th Independence Day) मना रहा है। स्वतंत्रता दिवस जाति, धर्म, ऊंच-नीच से परे राष्ट्रीय पर्व है जो पूरा देश एक जुट होकर सेलिब्रेट करता है। बच्चे हों या बड़े सभी लोग इस दिन एक दूसरे को शुभकामनाएं भेजते हैं। सोशल मीडिया के दौर में लोग व्हाट्सएप और एसएमएस से शुभकामना संदेश भेजते हैं।
    ऐसे में हम इस पेज पर देशभक्ति, शहीदों को नमन और श्रद्धांजलि, एकता, भाईचारा, राष्ट्रप्रेम और विकसित भारत की सोच से ओतप्रोत 50- 1 लाइनर्स संदेश दे रहे हैं। इनका उपयोग करके आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, करीबियों को स्वतंत्रता दिवस (Independence Day 2026) की विशेज भेज सकते हैं।

    देशभक्ति और स्वाभिमान

    1. स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, आइए मिलकर अपने भारत की शान बढ़ाएं! स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। 
    2. देश के मान और तिरंगे की आन पर हमें गर्व है, आपको 15 अगस्त की बधाई!
    3. जिस देश में बहती है गंगा, उस देश के नागरिक होने पर गर्व है। जय हिंद! स्वतंत्रता दिवस मुबारक।
    4. आइए आज के दिन अपने भारत को और सुंदर और समृद्ध बनाने का संकल्प लें। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं।
    5. आजादी का यह पर्व आपके जीवन में खुशहाली और तरक्की लाए। स्वतंत्रता दिवस मुबारक!
    6. गूंज रहा है दुनिया में भारत का नाम, वतन को हमारा शत-शत प्रणाम! हैप्पी इंडिपेंडेंस डे 2026.
    7. हमारी पहचान, हमारा अभिमान - मेरा भारत महान! स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं।
    8. देशभक्ति का यह जज्बा कभी कम न हो, हर दिल में बस भारत का नाम हो। Happy Independence Day 2026
    9. आजादी का यह पावन दिन हम सभी के जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह भरे। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं।
    10. दिल में देशप्रेम और आंखों में नए भारत का सपना, स्वतंत्रता दिवस मुबारक!
    11. वीरों के बलिदान को न कभी भूलेंगे, स्वतंत्रता दिवस पर शहीदों को नमन! जय हिन्द, जय भारत।  
    12. जिनकी बदौलत आज हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं, उन अमर शहीदों को सलाम। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं।
    13. जय हिंद! उन वीरों को याद करने का दिन जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। Happy Independence Day
    14. शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!
    15. आजादी की कभी शाम न होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम न होने देंगे। Happy Independence Day
    16. नमन है उन माताओं को जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने वीर सपूतों को न्योछावर कर दिया। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं।
    17. अमर शहीदों का यह बलिदान याद रखें, देश की आजादी और तिरंगे का सम्मान रखें। Happy Independence Day
    18. भारत माता के सच्चे सपूतों को हमारा कोटि-कोटि नमन, जय हिंद! स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं।
    19. स्वतंत्रता केवल एक अधिकार नहीं, वीरों की अमानत है। स्वतंत्रता दिवस मुबारक!
    20. आज के दिन शहीदों के चरणों में शीश नवाते हैं, मिलकर स्वतंत्रता का उत्सव मनाते हैं।
    21. अनेकता में एकता ही हमारी शान है, इसलिए मेरा भारत महान है। स्वतंत्रता दिवस मुबारक!
    22. हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई - सब मिलकर कहें, स्वतंत्रता दिवस की बधाई!
    23. सीमाओं से परे दिल मिलाने का दिन, भाईचारे और शांति के इस पर्व की शुभकामनाएं।
    24. आइए जाति-धर्म के भेदभाव को मिटाकर सिर्फ भारतीय बनने का संकल्प लें।
    25. एकता का धागा ही हमारे देश को मजबूत बनाता है, 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं!
    26. भाषाएं अनेक हैं, पर दिल एक है - जय हिंद! हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।
    27. शांति, समृद्धि और सद्भाव से महके हमारा देश, आपको स्वतंत्रता दिवस की बधाई।
    28. जब तक हम एक हैं, कोई हमें तोड़ नहीं सकता। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं!
    29. प्रेम और भाईचारे से सजाएं अपना वतन, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
    30. भारत की अखंडता ही हमारी असली ताकत है, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे!
    31. विजई विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा! स्वतंत्रता दिवस की बधाई।
    32. तीन रंगों से रंगा तिरंगा, हर भारतीय के दिल का धड़कन है। जय हिंद!
    33. केसरिया, सफेद और हरा - यह केवल रंग नहीं, हमारे भारत का गौरव हैं।
    34. हर घर लहराए तिरंगा, हर दिल में जागे देशप्रेम! 15 अगस्त की शुभकामनाएं।
    35. आन देश की, शान देश की, देश की हम संतान हैं... तिरंगे को शत-शत प्रणाम!
    36. तिरंगे की छाया में हमारा देश हमेशा मुस्कुराता रहे। स्वतंत्रता दिवस मुबारक!
    37. हवाओं में भी आज देशभक्ति का नशा है, स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई!
    38. झुकने न देंगे इस तिरंगे को कभी, यह वादा है हमारा। जय हिंद!
    39. लहराता हुआ तिरंगा हमें हर पल आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं!
    40. तिरंगे के सम्मान में, आइए खड़े हों देश के मान में! स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं।
    41. आइए मिलकर भारत को स्वच्छता और प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। Happy Independence Day 2025
    42. युवाओं की सोच और शहीदों का सपना - विकसित और आत्मनिर्भर भारत!
    43. ईमानदारी और मेहनत से देश सेवा करना ही सबसे बड़ी देशभक्ति है। हैप्पी 15 अगस्त!
    44. जब बढ़ेगा भारत, तभी तो आगे बढ़ेगा भारत! स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं।
    45. आइए अपने कर्तव्यों का पालन कर भारत को दुनिया का सिरमौर बनाएं। Happy Independence Day 2025
    46. नया भारत, नई उड़ान - हर भारतीय को स्वतंत्रता दिवस की बधाई!
    47. देश की प्रगति में अपना योगदान दें, सच्चे नागरिक होने का फर्ज निभाएं।
    48. गरीबी, अज्ञानता और भ्रष्टाचार से मुक्ति ही सच्ची आजादी है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे!
    49. स्वाभिमान से जीएं और देश के विकास में अपना हाथ बटाएं। Happy Independence Day 2025
    50. आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं! जय हिंद, जय भारत!    

    आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनकी जिंदगी में मुकाम आया है, किस कदर खुशनसीब है वो लोग जिनका लहू भारत के काम आया है।
    Happy Independence Day 2026- जय हिंदी-जय भारत