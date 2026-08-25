ICSI CS Result June 2026: आईसीएसआई सीएस प्रोफेशनल रिजल्ट icsi.edu पर जारी, Direct Link से डाउनलोड करें स्कोरकार्ड
प्रोफेशनल प्रोग्राम के लिए ICSI CS Result June 2026 ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवार नीचे बताए गए तरीकों की मदद से अपना स्कोकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
HighLights
आईसीएसआई ने जारी किया रिजल्ट।
ऑफिशियल वेबसाइट से करें डाउनलोड।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI) की ओर से ICSI CS Result June 2026 जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार प्रोफेशनल प्रोग्राम की परीक्षा में शामिल हुए थे और नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वे ICSI की ऑफिशियल वेबसाइट icsi.edu पर जाकर ICSI CS Scorecard डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को मांगे गए लॉगिन क्रेडेंशियल को दर्ज करना होगा।
इन स्टेप्स से डाउनलोड करें स्कोरकार्ड
आईसीएसआई सीएस प्रोफेशनल कोर्स परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। उम्मीदवार नीचे बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।
- रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट icsi.edu पर जाकर विजिट करें।
- वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करें।
- इसके बाद CS Professional Result 2026 लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद मांगी गई जरूरी डिटेल को ध्यान से दर्ज कर लें।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें।
परीक्षा में टॉप करने वाले 3 टॉपर्स
आईसीएसआई सीएस प्रोफेशनल की परीक्षा में खुशी अग्रवाल और सान्या समीर खान से संयुक्त रूप से टॉप किया है। इसके अलावा, दूसरा स्थान विदोषी गर्ग और तीसरा स्थान हरकिरण कौर ने प्राप्त किया है। परीक्षा में शामिल हुए सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें दी गई जरूरी जानकारी जैसे अपना नाम, रोल नंबर, परीक्षा का नाम, परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों आदि की जांच ध्यान से कर लें।
दोपहर 2 बजे जारी होगा एग्जीक्यूटिव रिजल्ट
आईसीएसआई की ओर से सीएस एग्जीक्यूटिव परीक्षा का परिणाम आज दोपहर 2 बजे जारी किया जाएगा। उम्मीदवार ICSI की आधिकारिक वेबसाइट icsi.edu के जरिये अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे।
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