ICSI CS Result June 2026: आईसीएसआई सीएस प्रोफेशनल रिजल्ट icsi.edu पर जारी, Direct Link से डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

आईसीएसआई सीएस प्रोफेशनल कोर्स परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। उम्मीदवार नीचे बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

परीक्षा में टॉप करने वाले 3 टॉपर्स

आईसीएसआई सीएस प्रोफेशनल की परीक्षा में खुशी अग्रवाल और सान्या समीर खान से संयुक्त रूप से टॉप किया है। इसके अलावा, दूसरा स्थान विदोषी गर्ग और तीसरा स्थान हरकिरण कौर ने प्राप्त किया है। परीक्षा में शामिल हुए सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें दी गई जरूरी जानकारी जैसे अपना नाम, रोल नंबर, परीक्षा का नाम, परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों आदि की जांच ध्यान से कर लें।