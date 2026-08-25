CTET City Intimation Slip 2026: सीटीईटी एग्जाम सिटी स्लिप ctet.nic.in पर होगी जारी, Link कभी भी हो सकता है एक्टिवेट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। सेन्ट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (CTET Septermber 2026) के लिए आवेदन करने वाले लाखों उम्मीदवारों के लिए एग्जाम सिटी स्लिप कभी भी जारी की जा सकती है। सिटी इंटीमेशन स्लिप (CBSE CTET Exam City Slip) द्वारा आवेदनकर्ता अपने परीक्षा शहर की जानकारी हासिल करके पूर्व यात्रा की तैयारी कर सकेंगे।

सभी उम्मीदवारों को बता दें कि एग्जाम सिटी स्लिप ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जारी होगी जहां से आप लॉग इन क्रेडेंशियल दर्ज करके इसे डाउनलोड कर सकेंगे। पर्सनल रूप से परीक्षा शहर की जानकारी नहीं दी जाएगी।

डायरेक्ट लिंक कभी भी हो सकता है एक्टिवेट सीटीईटी परीक्षा (CTET) का आयोजन 6 सितंबर 2026 को करवाया जाना है। एग्जाम से 10 से 15 दिन के बीच सिटी स्लिप जारी कर दी जाती है। ऐसे में उम्मीद है कि सीबीएसई कभी भी सिटी इंटीमेशन स्लिप लिंक एक्टिव कर सकता है।

सिटी स्लिप डाउनलोड करने का तरीका सीटीईटी एग्जाम सिटी स्लिप 2026 डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जाना होगा।

वेबसाइट के होम पेज पर आपको LATEST NEWS में View Date & City for CTET Sept-2026 लिंक पर क्लिक करना होगा।

अब आपको आपको एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ एवं दिया गया सिक्योरिटी पिन दर्ज करके सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद सिटी स्लिप स्क्रीन पर ओपन हो जायेगी जिसे आप डाउनलोड करके इसका प्रिंटआउट निकाल सकेंगे। परीक्षा तिथि, शिफ्ट टाइमिंग एवं रिपोर्टिंग केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा सीटीईटी एग्जाम का आयोजन 6 सितंबर 2026 को देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर दो शिफ्ट में करवाया जायेगा। पहली शिफ्ट में पेपर II का आयोजन किया जायेगा जिसके लिए टाइमिंग सुबह सुबह 9:30 से लेकर दोपहर 12 बजे तक रहेगी। दूसरी शिफ्ट में पेपर I का आयोजन किया जायेगा जिसके लिए टाइमिंग अपरान्ह 2:30 से शाम 5 बजे तक रहेगी।

पहली शिफ्ट में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को केंद्र पर 120 मिनट पहले यानी कि सुबह 7:30 बजे रिपोर्ट करना होगा वहीं दूसरी शिफ्ट की परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को केंद्र पर दोपहर 12:30 पर रिपोर्ट करना होगा।