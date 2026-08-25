ICSI CS Result 2026 Link: सीएस एग्जीक्यूटिव रिजल्ट दोपहर 2 बजे होगा जारी, E-Mark Sheet और Merit List यहां कर सकेंगे डाउनलोड
आईसीएसआई द्वारा प्रोफेशनल प्रोग्राम का रिजल्ट जारी होने के बाद दोपहर 2 बजे एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम का रिजल्ट जारी कर दिया जायेगा। नतीजों के साथ ही प्रोविजनल मेरिट लिस्ट एवं टॉपर्स लिस्ट भी जारी होगी।
HighLights
सीएस प्रोफेशनल जून 2026 रिजल्ट जारी।
एग्जीक्यूटिव जून 2026 प्रोग्राम रिजल्ट दो बजे किया जायेगा जारी।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। आईसीएसआई की ओर से सीएस प्रोफेशनल का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम जून 2026 एग्जाम का रिजल्ट दोपहर 2 बजे जारी कर दिया जायेगा। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI) द्वारा Executive Programme (Syllabus 2022) के नतीजे घोषित किये जाने के साथ ही ऑल इंडिया प्रोविजनल मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी।
कहां और कैसे चेक कर सकेंगे परिणाम
आईसीएसआई द्वारा रिजल्ट जारी होते ही डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट www.icsi.edu पर एक्टिव कर दिया जायेगा। अब अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर लॉग इन डिटेल दर्ज कर परिणाम की जांच कर सकेंगे। रिजल्ट की घोषणा होने के बाद इस पेज पर भी डायरेक्ट लिंक उपलब्ध करवा दिया जायेगा जिस पर क्लिक करके सीधे स्कोरकार्ड डाउनलोड किया जा सकेगा। जिन उम्मीदवारों ने Professional Programme (Syllabus 2022) में भाग लिया था वे नीचे दिए लिंक से परिणाम की जांच कर सकते हैं।
E-Mark Sheet और Merit List डाउनलोड करने की स्टेप्स
- आईसीएसआई सीएस रिजल्ट जून 2026 चेक करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट icsi.edu पर जाना होगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको रिजल्ट के एक्टिव लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको मांगी गई डिटेल (रोल नंबर/ रजिस्ट्रेशन नंबर) दर्ज करके सबमिट करना होगा।
- इसके बाद आपका रिजल्ट स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं।
- ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मेरिट लिस्ट के लिंक पर क्लिक करके आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं।
Examination Results June 2026
- Professional Programme link
- Executive Programme Link-2 PM पर जारी होगा
सीएस प्रोफेशनल टॉप 3 रैंक होल्डर्स एवं प्रोविजनल मेरिट लिस्ट
Top 3 Rank Holders - Professional Programme
All India Provisional Merit List - Professional Programme
डाक से होगी प्राप्त ओरिजिनल मार्कशीट
नोटिफिकेशन में दी गई डिटेल के मुताबिक रिजल्ट जारी होने के बाद अभ्यर्थी केवल मार्कशीट की प्रति ही डाउनलोड कर सकते हैं, नतीजों की फिजिकल कॉपी जारी नहीं की जाएगी। ओरिजिनल मार्कशीट आईसीएसआई की ओर से अभ्यर्थियों के रजिस्टर्ड पते पर 30 दिनों के अंदर पहुंचा दी जाएगी। अगर उम्मीदवारों को परिणाम घोषित होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर मार्कशीट नहीं मिलती है, तो उन्हें अपना पंजीकरण नंबर निर्दिष्ट करते हुए exam@icsi.edu पर अधिकारियों से संपर्क करना होगा।
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