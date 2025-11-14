Language
    ICSE ISC board exam 2026: CISCE 10th 12th डेटशीट जारी, यहां चेक करें पूरा शेड्यूल

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 08:35 AM (IST)

    CISCE की ओर से ICSE (Class X) एवं ISC (Class XII) का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। डेटशीट के मुताबिक सेकेंडरी की परीक्षाएं 17 फरवरी से 30 मार्च एवं सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाएं 12 फरवरी से 6 अप्रैल 2026 तक आयोजित की जाएंगी।

    ICSE ISC board exam 2026

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) की ओर से इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (ICSE) और इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट (ISC) एग्जाम के लिए डेटशीट जारी कर दी गई है। टाइम टेबल के मुताबिक क्लास 10th (X) एग्जाम का आयोजन 17 फरवरी से 30 मार्च 2026 तक एवं कक्षा 12वीं (XII) एग्जाम का आयोजन 12 फरवरी से 6 अप्रैल 2026 तक करवाया जायेगा।

    कितने स्टूडेंट्स लेंगे परीक्षा में भाग

    CISCE के मुताबिक इस बार दोनों ही कक्षाओं को मिलाकर 4.1 लाख स्टूडेंट्स परीक्षा में भाग लेंगे। इसमें से ICSE में 2.6 लाख छात्र छात्राएं एवं ISC में 1.5 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम में भाग लेंगे।

    CISCE Class 10th Time table 2026

    ICSE Time Table 2026

    CISCE Class 12th Time table 2026

    ISC Time Table 2026

    परीक्षा शिफ्ट एवं टाइमिंग

    काउंसिल की ओर से दोनों ही कक्षाओं के लिए बोर्ड एग्जाम का आयोजन दो शिफ्ट में करवाया जायेगा। 12th क्लास की परीक्षाएं सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक एवं दूसरी शिफ्ट की परीक्षाएं अपरान्ह 2 से 5 बजे तक संपन्न करवाई जाएंगी।
    इसके अलावा 10th क्लास का एग्जाम भी दो शिफ्ट में होगा। पाहि शिफ्ट का एग्जाम सुबह 9 बजे से एवं दूसरी शिफ्ट की परीक्षा सुबह 11 बजे तक होगी। ध्यान रखें कि 10वीं के कुछ विषयों के लिए टाइम 2 घंटे एवं कुछ पेपर्स के लिए 3 घंटे प्रदान किया जायेगा।

