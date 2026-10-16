IBPS SO Prelims Result 2026: आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी, Direct Link करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियो के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। दरअसल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन IBPS ने IBPS SO XVI Pre Result 2026 का एलान कर दिया है। जो अभ्यर्थी बेसब्री से प्रारंभिक परीक्षा नतीजों का इंतजार कर रहे थे।

वे IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर IBPS SO Prelims Result 2026 देख व डाउनलोड कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को उपयोग करना होगा। इन 6 तरीकों से डाउनलोड करें IBPS SO Pre Result आईबीपीएस एसओ प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।