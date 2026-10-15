GDS 2nd Merit List 2026 Date: इंडिया पोस्ट जीडीएस की दूसरी मेरिट लिस्ट कब होगी जारी? चेक कर लें डेट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय डाक की ओर से ग्रामीण डाक सेवक भर्ती जुलाई 2026 के लिए 1st मेरिट लिस्ट जारी की जा चुकी है। पहली मेरिट लिस्ट में जगह बनाने वाले उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन 27 अक्टूबर तक किया जायेगा। पहली मेरिट लिस्ट में कटऑफ 90 से लेकर 100 तक दर्ज किया गया है। कई राज्यों में आरक्षित वर्ग का कटऑफ 80 से ऊपर रहा है।

कटऑफ हाई रहने के चलते आवेदन करने वाले लाखों उम्मीदवारों को लिस्ट में जगह नहीं मिली है। ऐसे में अब इन उम्मीदवारों को 2nd मेरिट लिस्ट जारी होने का इंतजार करना होगा।

कब जारी होगा दूसरी मेरिट लिस्ट? पिछली भर्तियों को देखें तो पहले मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद 30 से 40 दिनों के अंतराल पर दूसरी मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। ऐसे में पहली लिस्ट 12 अक्टूबर जारी हुई थी, जिसे देखते हुए लग रहा है कि अगली लिस्ट 10 नवंबर से लेकर 20 नवंबर के बीच जारी हो सकती है।

मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद राज्य के अनुसार डाउनलोड कर सकेंगे पीडीएफ इंडिया पोस्ट की ओर से मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार उसे नीचे दी जा रही आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपने राज्य के अनुसार डाउनलोड कर पाएंगे-

इंडिया पोस्ट जीडीएस 2nd मेरिट लिस्ट स्टेट वाइज डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट indiapost.gov.in/gdsonlineengagement पर जाना होगा।

वेबसाइट के होम पेज पर Shortlisted Candidates: Schedule-II, July-2026 पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद आपको अपने राज्य को चुनना है और उसके नीचे 2nd मेरिट लिस्ट पीडीएफ पर क्लिक करना होगा।

अब उस राज्य की मेरिट लिस्ट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।

इसके बाद आप इसे डाउनलोड कर सकेंगे। मेरिट लिस्ट में दर्ज होगी ये डिटेल मेरिट लिस्ट में सीरियल नंबर, डिवीजन, ऑफिस, पोस्ट आईडी, पोस्ट नाम, पोस्ट कम्युनिटी (वर्ग) के साथ ही सफल उम्मीदवारों का रजिस्ट्रेशन नंबर एवं प्राप्त अंक दर्ज होंगे। जिन उम्मीदवारों को लिस्ट में जगह मिलेगी उनको डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन के लिए सफल माना जायेगा।