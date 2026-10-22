IBPS SO Pre Scorecard 2026 OUT: आईबीपीएस प्रारंभिक परीक्षा का स्कोरकार्ड जारी, एक क्लिक से करें तुरंत डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन IBPS की ओर से स्पेशलिस्ट ऑफिसर प्रारंभिक परीक्षा का स्कोरकार्ड जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार IBPS SO Prelims 2026 परीक्षा में शामिल हुए थे। वे आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर IBPS SO Pre Scorecard 2026 डाउनलोड कर सकते हैं। स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।