IBPS PO Prelims Result 2026: आईबीपीएस पीओ प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी, एक क्लिक से करें तुरंत डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान IBPS की ओर से सीआरपी पीओ एमटी XVI प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। आईबीपीएस पीओ की प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ibps.inपर जाकर IBPS CRP PO MT XVI Pre Result 2026 देख व डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें, इस परीक्षा के माध्यम से कुल 7565 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। जो उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित किए जाएंगे। उन उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

इन स्टेप्स से डाउलोड करें प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट पीओ प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों की मदद के लिए यहां रिजल्ट डाउनलोड करने के निम्नलिखित स्टेप्स बताए गए हैं। पीओ प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाकर विजिट करें।

वेबसाइट के होमपेज पर Recenet Update सेक्शन पर क्लिक करें।

इसके बाद IBPS CRP PO MT XVI Pre Result 2026 लिंक पर क्लिक करें।

लिंक पर क्लिक करने के बाद लॉगिन डिटेल को ध्यान से दर्ज कर लें।

लॉगिन डिटेल को दर्ज करने के बाद रिजल्ट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। IBPS CRP PO MT XVI Pre Result 2026 Direct Link