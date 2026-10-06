IB MTS Final Result 2026: आईबी एमटीएस फाइनल परीक्षा का रिजल्ट जारी, एक क्लिक से करें तुरंत डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतगर्त इंटेलिजेंस ब्यूरो की ओर से मल्टी-टास्किंग स्टाफ MTS फाइनल परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार आईबी की एमटीएस परीक्षा में शामिल हुए थे और IB MTS Final Result 2026 का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वे आईबी की ऑफिशियल वेबसाइट mha.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

रिजल्ट की घोषणा पीडीएफ फॉर्मेट में की गई है। सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट पीडीएफ में अपने रलो नंबर के साथ कैटेगरी की जांच भी ध्यान से कर लें। इन 5 तरीकों से डाउनलोड करें IB MTS Final Result 2026 आईबी एमटीएस फाइनल परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट mha.gov.in पर जाकर विजिट करें।

वेबसाइट के होमपेज पर What's New सेक्शन पर क्लिक कर लें।

इसके बाद Final Result of MTS/Gen Exam 2025 लिंक पर क्लिक करें।

लिंक पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।

अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें। IB MTS Final Result 2026 Direct Link

इस दिन हुई थी परीक्षा आईबी की ओर से एमटीएस टियर-1 परीक्षा का आयोजन 27 जनवरी, 2026 को किया गया था। जो उम्मीदवार टियर-1 की परीक्षा में सफल घोषित किए गए थे। उन्हें 12 जुलाई, 2026 को टियर-2 की परीक्षा के लिए आमंत्रित किया गया था।