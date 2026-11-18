एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, हरियाणा (BSEH) की ओर से हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (HTET) 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज यानी 27 नवंबर से स्टार्ट कर दी गई है जो निर्धारित अंतिम तिथि 27 नवंबर 2026 रात्रि 11:59 बजे तक जारी रहेगी। जो भी अभ्यर्थी चाहे वे हरियाणा राज्य के हों या हरियाणा राज्य के बाहर के स्टेट के हों इस एग्जाम के लिए आवेदन कर सकते हैं।

1 परीक्षा के लिए 1 आवेदन होगा मान्य सभी उम्मीदवार ध्यान रखें कि वे एक साथ लेवल 1, 2 या 3 या दो परीक्षाओं के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। 1 पेपर के लिए 1 आवेदन करना होगा अर्थात दो या तीन पेपर के लिए फॉर्म अलग-अलग भरना होगा और फीस भी अलग-अलग जमा करनी होगी।

क्या है एप्लीकेशन फीस जनरल, ओबीसी एवं हरियाणा राज्य से बाहर के अभ्यर्थियों को सिंगल पेपर के लिये आवेदन करने पर 1200 रुपये, डबल पेपर के लिए आवेदन करने पर 2000 एवं तीन पेपर्स के लिए आवेदन करने पर 2600 रुपये जमा करना होगा। इसी प्रकार एससी एवं पीएच (PH) वर्ग को एक पेपर के लिए 700 रुपये, दो पेपर के लिए 1100 रुपये एवं तीनों पेपर्स के लिए आवेदन करने पर 1400 रुपये जमा करना होगा।

हरियाणा टीईटी लेवल 1 (PRT) के लिए आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी का कक्षा 12 में कम से कम 50% अंक और प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.एल.एड.), लेवल 2 परीक्षा के लिए (TGT) के लिए डी.एल.एड. या बी.एड. के साथ स्नातक की डिग्री और लेवल 3 (PGT) के लिए बी.एड. के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए।

एप्लीकेशन प्रॉसेस हरियाणा टीईटी 2026 आवेदन पत्र भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर जाना है।

वेबसाइट के होम पेज पर पहले APPLY FOR HARYANA TEACHER ELIGIBILITY TEST -2026 लिंक पर क्लिक करना होगा।

नए पेज पर Apply Online पर क्लिक करके मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण कर लें।

रजिस्ट्रेशन के बाद अभ्यर्थी लॉग इन के माध्यम से अन्य जानकारी भरकर आवेदन कर लें।

निर्धारित शुल्क जमा करें और अंत में पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें। Haryana TET 2026 Application Form Link

Haryana TET 2024 Notification