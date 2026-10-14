HTET 2026: कब शुरू होंगे हरियाणा टीईटी एग्जाम के लिए आवेदन, नोटिफिकेशन जारी कर साझा की गई डिटेल

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। सरकारी टीचर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि TET महत्वपूर्ण पड़ाव हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिना टीईटी या CTET पास किये आप सरकारी टीचर नहीं बन सकते हैं। ऐसे में अगर आप हरियाणा राज्य में गवर्नमेंट टीचर बनने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए काम की है।

बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, हरियाणा (BSEH) की ओर से हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (HTET) 2026 के लिए आवेदन जल्द ही स्टार्ट किये जा सकते हैं।

नोटिफिकेशन साझा कर दी गई जानकारी हरियाणा बोर्ड की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर जानकारी दी गई है कि एचटीईटी 2026 एग्जाम के लिए तैयारियां एवं संबंधित प्रक्रियाएं निर्धारित समय के अनुसार की जा रहीं हैं। जल्द ही बोर्ड द्वारा परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर एग्जाम डेट, रजिस्ट्रेशन डेट्स सहित अन्य डिटेल साझा की जाएगी।

साथ ही बोर्ड द्वारा उम्मीदवारों को परीक्षा की तैयारी जारी रखने की सलाह दी गई है।

किसी भी राज्य के अभ्यर्थी कर सकते हैं अप्लाई उम्मीदवारों की जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा टीईटी 2026 में शामिल होने के लिए हरियाणा के बाहर के राज्य के अभ्यर्थी आवेदन के लिए पात्र हैं। ऐसे में हरियाणा के बाहर राज्य के उम्मीदवार जो किसी और राज्य में भी सरकारी टीचर बनने की योग्यता हासिल करना चाहते हैं वे आवेदन शुरू होते ही फॉर्म भर सकते हैं।

टीईटी परीक्षा में पास होने के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स हरियाणा टीईटी परीक्षा में पास होने के लिए सामान्य (General) व अन्य राज्य के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 60% अंक (यानी 150 में से 90 अंक) प्राप्त करना जरूरी है। हरियाणा के एससी/ एसटी/ ओबीसी/ PH (दिव्यांग) उम्मीदवारों के लिए पासिंग मार्क्स 55% (यानी 150 में से 82 अंक) तय किया गया है।

फॉर्म भरने के लिए पात्रता हरियाणा टीईटी लेवल 1 (PRT) के लिए आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी का कक्षा 12 में कम से कम 50% अंक और प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.एल.एड.), लेवल 2 परीक्षा के लिए (TGT) के लिए डी.एल.एड. या बी.एड. के साथ स्नातक की डिग्री और लेवल 3 (PGT) के लिए बी.एड. के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए।