एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (HTET) 2026 की तैयरियों में लगे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, हरियाणा (BSEH) की ओर से हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए नोटिफिकेशन (HTET 2026 Notification) जारी कर एग्जाम डेट की घोषणा कर दी गई है। हरियाणा बोर्ड ने एग्जाम डेट की जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट bseh.org.in पर नोटिस जारी कर साझा की है।

इन डेट्स में होगा एग्जाम हरियाणा बोर्ड की ओर से शिक्षक पात्रता परीक्षा (HTET 2026 Exam) का आयोजन राज्य भर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर दो दिनों- 26 और 27 दिसंबर 2026 को करवाया जायेगा। परीक्षा के लिए शिफ्ट और टाइमिंग हरियाणा टीईटी परीक्षा 26 दिसंबर को 1 शिफ्ट में और 27 दिसंबर 2026 को दो शिफ्ट में आयोजित करवाई जाएगी। 26 दिसंबर को लेवल III (PGT) परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। इस दिन 1 शिफ्ट में परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसके लिए टाइमिंग अपरान्ह 3 बजे से दोपहर 05:30 बजे तक रहेगी। इसके अलावा 27 दिसंबर को परीक्षा दो शिफ्ट में होगी। पहली शिफ्ट में लेवल II (TGT) पेपर का आयोजन होगा जिसके लिए टाइमिंग सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक रहेगी वहीं दूसरी शिफ्ट में लेवल I (PRT) पेपर आयोजित होगा जिसके लिए टाइमिंग अपरान्ह 3 बजे से दोपहर 05:30 बजे तक निर्धारित है।

आवेदन किसी भी दिन हो सकते हैं स्टार्ट इस परीक्षा में भाग लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया हरियाणा बोर्ड की ओर से इसी वीक में किसी भी दिन शुरू की जा सकती है। इसके बाद अभ्यर्थी तय तिथियों के अंदर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करके इस परीक्षा में भाग ले पाएंगे।