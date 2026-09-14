Hindi Diwas 2026: कागज से स्क्रीन तक कैसे बदला हिंदी का स्वरूप, जानें अब तक का स्वर्णिम सफर

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। मातृभाषा के प्रति सम्मान प्रकट करने और दैनिक जीवन में इसके प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए हर साल 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। हिंदी वर्तमान समय में अंग्रेजी, मंदारिन (चाइनीज) के बाद तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। प्राचीन काल से ही हिंदी भाषा का प्रचलन बना रहा है।

लेकिन, समय एवं काल के अनुसार इसमें बदलाव भी होते रहे हैं।

आधिकारिक रूप से हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए 1993 से शुरुआत हुई जो अभी तक जारी है। आप यहां से समय-समय पर हिंदी भाषा में होने वाले बदलावों की पूरी डिटेल हासिल कर सकते हैं। यह जानकारी आपके ज्ञान वृद्धि के साथ ही परीक्षा की तैयारियों के लिए भी उपयोगी साबित होगी।

1893 में पहली संस्था का हुआ निर्माण हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले 1993 में वाराणसी में नागरी प्रचारिणी सभा गठित हुई। इसने देवनागरी और हिंदी साहित्य के प्रचार में भूमिका निभाई। संस्था ने 'हिंदी शब्दसागर' जैसे शब्दकोश भी तैयार करवाए।

1903: हिंदी को संवारने का शुरू हुआ दौर वर्ष 1903 में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 'सरस्वती' पत्रिका का संपादन संभाला, जिससे हिंदी भाषा और साहित्य को संवारने का युग शुरू हुआ। उन्होंने खड़ी बोली के व्याकरणिक शुद्धिकरण पर बल दिया, वर्तनी को मानकीकृत किया और लेखकों को परिमार्जित भाषा लिखने की प्रेरणा दी। इसी कारण इस काल को 'द्विवेदी युग' कहा जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लेखकों की भाषा सुधारने का काम किया। इससे खड़ी बोली ज्यादा साफ, व्यवस्थित और एक जैसी बनने लगी।

1983: नियम और विस्तार के लिए विस्तृत संस्करण प्रकाशित हुआ इस साल 1967 की मानक वर्तनी को और विस्तार दिया गया। इसके बाद 'देवनागरी लिपि तथा हिन्दी वर्तनी का मानकीकरण' का विस्तृत संस्करण प्रकाशित हुआ। वर्ष 1983 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने 'देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण' का संशोधित संस्करण प्रकाशित किया। इसमें हिंदी के व्याकरणिक और वर्तनी संबंधी नियमों को और अधिक स्पष्ट, वैज्ञानिक और व्यावहारिक रूप दिया गया। इसके तहत संयुक्ताक्षरों, हलंत, अनुस्वार और हलके प्रयुक्त होने वाले चिह्नों के नियम विस्तार से तय किए गए।

14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा बनी राजभाषा संविधान सभा ने 14 सितम्बर 1949 को देवनागरी लिपि में हिन्दी को देश की राजभाषा स्वीकार किया। इसी तारीख को बाद में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। हिंदी दिवस मनाने की आधिकारिक तौर पर शुरुआत 14 सितंबर 1953 को की गयी। 1953 में भारत के प्रधानमंत्री पद पर पंडित जवाहर लाल नेहरू ने संसद भवन में 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी।

1960: हिंदी की वर्तनी के लिए संस्था बनी सन 1960 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा के मानकीकरण और इसकी वर्तनी (spelling) में एकरूपता लाना था। निदेशालय ने देश भर में प्रयुक्त होने वाले विविध रूपों को समाप्त कर 'मानक हिंदी वर्तनी' के नियम तैयार किए, जिससे प्रशासनिक, शैक्षणिक और मुद्रण संबंधी कार्यों में सरलता और स्पष्टता आ सके।