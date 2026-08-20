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JPSC-JSSC परीक्षा रद करने के फैसले पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक, कोर्ट ने 15 दिन में सरकार से मांगा जवाब

By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
Updated: Thu, 20 Aug 2026 04:44 PM (IST)

झारखंड हाई कोर्ट ने JPSC 11वीं एवं 13वीं भर्ती परीक्षा के रद किये जाने के फैसले को पलट दिया है। कोर्ट द्वारा याचिकाकर्ताओं को दोबारा काम पर जाने का आदेश दिया गया है।

JPSC-JSSC postponed

JPSC-JSSC postponed

HighLights

  1. JPSC 11वीं एवं 13वीं भर्ती रद करने के आदेश को हाई कोर्ट ने पलटा।

  2. सोरेन सरकार से 15 दिन में माँगा जवाब।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। झारखंड हाई कोर्ट ने सोरेन सरकार द्वारा रद की गई JPSC 11वीं एवं 13वीं भर्ती परीक्षा के रद करने पर रोक लगा दी है। अभी एक दिन पहले ही स्टूडेंट्स द्वारा किये गए करीब 25 दिन के प्रदर्शन के बाद सरकार ने की मांगो को स्वीकार करके 22 भर्ती परीक्षाएं रद की थीं और 6 परीक्षाओं को स्थगित किया था। इसके अलावा 17 भर्ती परीक्षा की जांच CID को सौंपी गई थी। 

सरकार को 15 दिन में जवाब देने को कहा गया है

झारखंड हाई कोर्ट द्वारा भर्ती परीक्षाओं को रद किये जाने को लेकर 15 दिन में जवाब भी मांगा गया है। अब देखना होगा कि सरकार की ओर से इस बारे में क्या दलील दी जाती है।

झारखंड हाई कोर्ट में दायर की गई थीं याचिकाएं

विभिन्न परीक्षाओं को रद किए जाने के विरुद्ध झारखंड हाई कोर्ट में सोनम कुमारी, अवधेश कुमार एवं अन्य की ओर से अलग-अलग याचिकाएं दायर कर नियुक्ति रद करने के सरकार के आदेश को निरस्त करने का आग्रह किया था। अदालत ने जितनी भी याचिकाएं दाखिल की गई थीं उसको एक साथ टैग करते हुए अदालत आज 3:30 बजे सुनवाई के दौरान ये फैसला सुनाया है।

11 से 13वीं जेपीएससी भर्ती को दोबारा काम पर जाने का आदेश

झारखंड हाई कोर्ट द्वारा 11 और 13वीं जेपीएससी और फूड सेफ्टी ऑफिसर भर्ती के लिए चुने गए अभ्यर्थियों को दोबारा काम पर जाने का आदेश दिया है। झारखंड हाई कोर्ट में इन्हीं दो मामलों को लेकर अभी चुनौती दी गई थी।

इन भर्तियों को किया गया था रद 

परीक्षा का नाम विज्ञापन संख्या पद
विश्वविद्यालयों में गैर-शिक्षण पद (Non-teaching posts in universities) 09/2025 23
सहायक निदेशक/वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, बैकलॉग (Assistant Director/Senior Scientific Officer, backlog) 10/2025 8
सहायक निदेशक/वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, नियमित (Assistant Director/Senior Scientific Officer, regular) 11/2025 7
ड्रग इंस्पेक्टर (Drug Inspector) 12/2025 30
असिस्टेंट प्रोफेसर, इंजीनियरिंग कॉलेज, बैकलॉग (Assistant Professor, engineering colleges, backlog) 1 February 2026 11
व्याख्याता (Lecturer), पॉलिटेक्निक/महिला पॉलिटेक्निक, बैकलॉग 03/2026 6
व्याख्याता (Lecturer), पॉलिटेक्निक/महिला पॉलिटेक्निक, नियमित 04/2026 349
असिस्टेंट प्रोफेसर, सुपर-स्पेशलिटी मेडिकल विभाग (Assistant Professor, super-speciality medical departments) 07/2026 90
सिविल जज (जूनियर डिवीजन) (Civil Judge (Junior Division)) 22/2023 138
सहायक वन संरक्षक (Assistant Conservator of Forests) 03/2024 78
वन क्षेत्र पदाधिकारी (Forest Range Officer) 04/2024 170
सहायक लोक अभियोजक, बैकलॉग (Assistant Public Prosecutor, backlog) 05/2025 26
सहायक लोक अभियोजक, नियमित (Assistant Public Prosecutor, regular) 06/2025 134
संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा-2025 (Combined Civil Services Examination–2025) 01/2026 103
संयुक्त सिविल सेवा, बैकलॉग-2025 (Combined Civil Services, backlog–2025) 05/2026 45
संयुक्त सिविल सेवा, बैकलॉग-2023 (Combined Civil Services, backlog–2023) 06/2026 7
खाद्य सुरक्षा अधिकारी (Food Safety Officer) 18/2023 54
बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (Child Development Project Officer) 21/2023 62
संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा-2023 (Combined Civil Services Examination–2023) 01/2024 342
6वीं सीमित डिप्टी कलेक्टर परीक्षा (6th Limited Deputy Collector Examination) 11/2018 28
झारखंड पात्रता परीक्षा-2024 (Jharkhand Eligibility Test–2024) 08/2025
जेएसएससी सीजीएल परीक्षा (JSSC CGL Examination) 10/2023 1,932

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