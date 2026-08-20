JPSC-JSSC परीक्षा रद करने के फैसले पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक, कोर्ट ने 15 दिन में सरकार से मांगा जवाब

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। झारखंड हाई कोर्ट ने सोरेन सरकार द्वारा रद की गई JPSC 11वीं एवं 13वीं भर्ती परीक्षा के रद करने पर रोक लगा दी है। अभी एक दिन पहले ही स्टूडेंट्स द्वारा किये गए करीब 25 दिन के प्रदर्शन के बाद सरकार ने की मांगो को स्वीकार करके 22 भर्ती परीक्षाएं रद की थीं और 6 परीक्षाओं को स्थगित किया था। इसके अलावा 17 भर्ती परीक्षा की जांच CID को सौंपी गई थी।

सरकार को 15 दिन में जवाब देने को कहा गया है झारखंड हाई कोर्ट द्वारा भर्ती परीक्षाओं को रद किये जाने को लेकर 15 दिन में जवाब भी मांगा गया है। अब देखना होगा कि सरकार की ओर से इस बारे में क्या दलील दी जाती है।

झारखंड हाई कोर्ट में दायर की गई थीं याचिकाएं विभिन्न परीक्षाओं को रद किए जाने के विरुद्ध झारखंड हाई कोर्ट में सोनम कुमारी, अवधेश कुमार एवं अन्य की ओर से अलग-अलग याचिकाएं दायर कर नियुक्ति रद करने के सरकार के आदेश को निरस्त करने का आग्रह किया था। अदालत ने जितनी भी याचिकाएं दाखिल की गई थीं उसको एक साथ टैग करते हुए अदालत आज 3:30 बजे सुनवाई के दौरान ये फैसला सुनाया है।

11 से 13वीं जेपीएससी भर्ती को दोबारा काम पर जाने का आदेश झारखंड हाई कोर्ट द्वारा 11 और 13वीं जेपीएससी और फूड सेफ्टी ऑफिसर भर्ती के लिए चुने गए अभ्यर्थियों को दोबारा काम पर जाने का आदेश दिया है। झारखंड हाई कोर्ट में इन्हीं दो मामलों को लेकर अभी चुनौती दी गई थी।