Haryana Police Bharti: हरियाणा पुलिस विभाग में मार्च तक 15000 हजार पदों पर होगी, DGP अजय सिंघल ने साझा की डिटेल

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। पुलिस विभाग में सरकारी नौकरी पाने की तैयारियों में लगे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। आने वाले दिनों में हरियाणा राज्य के पुलिस विभाग में बंपर भर्तियां आने वाली हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2030 तक चरणबद्ध तरीके से कुल 28 हजार पुलिस कर्मियों की भर्ती का लक्ष्य रखा गया है।

मार्च 2027 तक होगी 15 हजार पदों पर भर्ती हरियाणा के पुलिस महानिदेशक (DGP) अजय सिंघल की ओर से साझा की गई जानकारी के अनुसार मार्च 2027 तक राज्य में 15000 हजार पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके बाद वर्ष 2028 से लेकर 2030 तक 13000 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।

DGP अजय सिंघल राज्य-स्तरीय समारोह में हुए थे शामिल आपको बता दें कि पुलिस भर्ती की जानकारी डीजीपी अजय सिंघल ने पंचकूला पुलिस लाइंस में आयोजित राज्य-स्तरीय समारोह में दी थी। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस विभाग की प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश भी डाला। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में जनवरी से सितंबर 2026 के बीच पूरे हरियाणा में अपराध के मामलों में कुल 9.35% की कमी आई है। सितंबर में साइबर अपराध की शिकायतों में भी 17% की गिरावट दर्ज की गई, और धोखाधड़ी से ठगी गई लगभग 40% राशि को या तो फ्रीज कर दिया गया या वापस बरामद कर लिया गया। इसके अलावा, 2019 से अब तक विदेशों से काम कर रहे 28 गैंगस्टरों को वापस भारत लाया गया है या उनके देश से प्रत्यर्पित (extradited) कराया गया है।