Haryana Board Date Sheet 2027: हरियाणा बोर्ड 10th 12th डेटशीट जल्द कब होगी जारी? जानें अपडेट; फरवरी से स्टार्ट होंगी परीक्षाएं

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। हरियाणा बोर्ड की ओर से 10th 12th बोर्ड एग्जाम में शामिल होने जा रहे छात्रों को डेटशीट जारी होने के बेसब्री से इंतजार है। स्टूडेंट्स को बता दें कि जल्द ही बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा की ओर से टाइम टेबल जल्द ही जारी किया जा सकता है। HBSE 10th 12th Date Sheet 2027 ऑनलाइन माध्यम से PDF फॉर्मेट में ऑफिशियल वेबसाइट bseh.org.in पर जारी होगा।

फरवरी के अंतिम सप्ताह में शुरू हो सकती हैं परीक्षाएं अनुमान के मुताबिक हरियाणा बोर्ड की ओर से हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत फरवरी के अंतिम वीक से हो सकती हैं। पिछले वर्ष 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन 26 फरवरी से 20 मार्च 2026 तक वहीं 12th क्लास की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन 25 फरवरी से 1 अप्रैल 2026 तक करवाया गया था।