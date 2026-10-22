GRID India Internship 2026: 6 माह की इंटर्नशिप के लिए मिलेगा 3 लाख स्टाइपेंड, ग्रिड इंडिया में निकली वैकेंसी; जल्द करें अप्लाई

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली मिनिरत्न कंपनी ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड (GRID INDIA) की ओर से कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन इंटर्नशिप ऑफर की गई है जिसमें चयनित होने पर 50 हजार रुपये प्रति महीना का स्टाइपेंड दिया जायेगा। ऐसे में पढ़ाई पूरी कर चुके या अंतिम सेमेस्टर में अध्ययनरत स्टूडेंट्स इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

कब कहां और कैसे किया जा सकता है आवेदन इस इंटर्नशिप के लिए एप्लीकेशन फॉर्म ग्रिड इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट grid-india.in के करियर सेक्शन में जाकर करेंट ओपनिंग में दिए लिंक से किया जा सकता है। ध्यान रखें कि फॉर्म केवल ऑनलाइन ही स्वीकार होगा, ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आपकी सहूलियत के लिए आवेदन का डायरेक्ट लिंक नीचे दिया जा रहा है जिस पर क्लिक करके आप सीधे जानकारी भरकर फॉर्म जमा कर सकते हैं। आवेदन करने की लास्ट डेट 6 नवंबर 2026 निर्धारित है।

6 महीने में मिलेंगे 3 लाख रुपये इस इंटर्नशिप के लिए के चयनित होने वाले छात्रों को कुल 6 महीनों के लिए नियुक्ति प्रदान की जाएगी। प्रति महीना 50000 रुपये का स्टाइपेंड प्रदान किया जायेगा अर्थात 6 महीने में स्टूडेंट्स को 3 लाख रुपये मिलेंगे। बेहतर कार्य को देखते हुए इंटर्नशिप की अवधि को बाद में 3 महीने के लिए एक्सटेंड भी किया जा सकता है।