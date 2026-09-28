गेम्स के लिए पढ़ाई कुर्बान करने वाली GEN Z एथलीट ईशा सिंह का कमाल, एशियन गेम्स 25 मीटर पिस्टल में जीता सिल्वर मेडल

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। "पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब" ये कहावत अब पुरानी हो गई है। वर्तमान समय में खेल इतने आगे निकल गए हैं कि कभी-कभी बाकी लोग पीछे छूट जाते हैं। हालांकि, इसके लिए पूर्ण समर्पण की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि केवल साधारण रूप से गेम्स खेल के आप आगे बढ़ सकते हैं। खेलों में आगे बढ़ने के लिए मेहनत, कठिन तैयारी की जरूरत होती है।

GEN Z एथलीट ईशा सिंह ने एशियन गेम्स में हासिल किया सिल्वर मेडल जापान के आइची-नागोया में भारत की ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल फ़ाइनल में सिल्वर मेडल जीता है। ईशा सिंह ने इससे पहले 2022 हांगझोऊ में भी सिल्वर मेडल अपने नाम किया था और इस बार अपने प्रदर्शन को दोहराया है।

शुरुआती पढ़ाई के बाद की होम स्कूलिंग आपको बता कि ईशा सिंह ने शुरुआती दौर की शिक्षा हैदराबाद के 'बोल्टन स्कूल' और 'रेकेल्फोर्ड हाई स्कूल' से पूरी की। लेकिन इसके बाद निशानेबाजी (शूटिंग) के कड़े और व्यस्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों के चलते उन्होंने होमस्कूलिंग का रास्ता चुना ताकि वे अपनी पढ़ाई और खेल के बीच संतुलन बना सकें।

ईशा के पिता भी एक स्पोर्ट्समैन रहे हैं ऐसे में उनका मानना है कि किताबी ज्ञान से परे बच्चों के समग्र विकास और अनुशासन के लिए खेल बेहद जरूरी हैं।

ईशा सिंह का जीवन परिचय ईशा सिंह का जन्म 1 जनवरी 2005 को हैदराबाद में में हुआ था। उनके पिता का नाम सचिन सिंह और मां का नाम श्रीलता है। हैदराबाद के गाचीबोवली एथलेटिक स्टेडियम में शूटिंग रेंज जाने के बाद उन्हें एयर पिस्टल में करियर बनाने की प्रेरणा मिली। इससे पहले उन्होंने गो-कार्टिंग, बैडमिंटन, टेनिस और स्केटिंग में भी अपने हाथ आजमाए।