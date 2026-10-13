GDS Result 2026: दस्तावेज सत्यापन के लिए ये डॉक्युमेंट कर लें तैयार, DV में फेल होने पर नहीं होगा चयन!

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय डाक की ओर से ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2026 के लिए पहली मेरिट लिस्ट (GDS 1st Merit List 2026) जारी कर दी गई है। जिन भी उम्मीदवारों ने मेरिट लिस्ट में जगह बनाई है अब उनको अगले चरण दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में शामिल होना होगा। नियुक्ति के लिए डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन में सफल होना अनिवार्य होता है, इसमें विफल होने पर आपकी नियुक्ति रद की जा सकती है।

DV के लिए ये दस्तावेज कर लें तैयार दस्तावेज वेरिफिकेशन के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की लिस्ट यहां दी जा रही है। आप इन्हें डीवी शुरू होने से पहले ही तैयार कर लें ताकी सत्यापन के समय आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।

महत्वपूर्ण दस्तावेजों की लिस्ट शैक्षिक मार्कशीट

पहचान पत्र

जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

दिव्यांगजन प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

आर्थिक रूप से अक्षम व्यक्ति (ईडब्ल्यूएस) प्रमाण पत्र (यदि लागू हो),

ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

जन्मतिथि प्रमाण पत्र

किसी भी सरकारी अस्पताल/ सरकारी औषधालय/सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आदि के चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र (अनिवार्य) अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या गोवा राज्य में रोजगार के मामले में आदिवासी/ स्थानीय बोलियों या भाषा के ज्ञान के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र तैयार कर लें।

वेरिफिकेशन के दौरान ओरिजिनल के साथ ही 2 फोटोकॉपी का सेट लेकर जाना होगा।

इसके अलावा अधिक जानकारी अभ्यर्थी अपने डिवीजन से प्राप्त कर सकते हैं। स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट यहां करें डाउनलोड इंडिया पोस्ट की ओर से सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अलग-अलग मेरिट लिस्ट जारी की गई है। आप जिस भी राज्य से आते हैं उसके लिंक पर क्लिक करके मेरिट लिस्ट डाउनलोड की जा सकती है। इसके अलावा आप नीचे दी जा रही स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से अपना परिणाम जांच सकते हैं।

इंडिया पोस्ट जीडीएस 1st मेरिट लिस्ट स्टेट वाइज डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट indiapost.gov.in/gdsonlineengagement पर विजिट करें।

अब होम पेज पर Shortlisted Candidates: Schedule-II, July-2026 पर क्लिक करें।

इसके बाद आपको अपने राज्य को चुनना है और क्लिक करना है।

अब उस राज्य की मेरिट लिस्ट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।

इसके बाद आप इसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर सकते हैं। India Post GDS 1st Merit List 2026 (state wise PDF)