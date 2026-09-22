GDS Merit List 2026: इंडिया पोस्ट जीडीएस 1st मेरिट लिस्ट कब और कहां होगी उपलब्ध, पढ़ें अपडेट? 23757 पदों पर होंगी नियुक्तियां
इंडिया पोस्ट की ओर से ग्रामीण डाक सेवक 1st मेरिट लिस्ट अगले महीने जारी होने की उम्मीद है। भर्ती के माध्यम से कुल 23757 रिक्त पदों नियुक्तियां की जाएंगी।
HighLights
अगले महीने जारी हो सकती है ग्रामीण डाक सेवक भर्ती की पहली मेरिट लिस्ट।
मेरिट लिस्ट में डिवीजन, ऑफिस नाम, पोस्ट आईडी, पोस्ट नाम, कैटेगरी, रजिस्ट्रेशन नंबर एवं पर्सेंटेज होगा जारी।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय डाक में ग्रामीण डाक सेवक यानी कि GDS के 23757 रिक्त पदों के लिए देशभर में आवेदन 19 सितंबर 2026 तक लिए गए हैं। अभ्यर्थियों को 21 सितंबर तक फीस जमा करने का मौका दिया गया था। अब इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को रिजल्ट जारी होने के इंतजार रहेगा ताकी वे जान सकें कि उनका चयन हुआ है या नहीं।
India Post GDS 1st merit list: कब जारी होगी पहली मेरिट लिस्ट?
इंडिया पोस्ट की ओर से अभी 23 से 24 सितंबर 2026 शाम 5 बजे तक उम्मीदवारों को आवेदन में करेक्शन का मौका दिया गया है। संशोधन पैनल बंद होने के लिए सभी आवेदनों की स्क्रूटिनी की जाएगी और मेरिट लिस्ट तैयार होगी। अनुमान के मुताबिक भर्ती के लिए 1st मेरिट लिस्ट अगले महीने यानी अक्टूबर माह में जारी कर दी जाएगी।
चयनित होने वाले उम्मीदवारों को केवल डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन में होना होगा शामिल
आपको बता दें कि इस भर्ती के लिए परीक्षा और इंटरव्यू नहीं लिए जाते हैं। 10th में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जायेगा। मेरिट लिस्ट में सफल उम्मीदवारों का डिवीजन, ऑफिस नाम, पोस्ट आईडी, पोस्ट नाम, कैटेगरी, रजिस्ट्रेशन नंबर एवं पर्सेंटेज दर्ज होगा। लिस्ट आने के बाद उम्मीदवारों को केवल दस्तावेज सत्यापन करवाना होगा। इस प्रक्रिया में सफल होने पर नियुक्ति प्रदान की जाती है।
सर्किल वाइज जानें कहां होंगी कितनी नियुक्तियां
|क्रमांक
|सर्कल का नाम
|भाषा (Language)
|पदों की संख्या
|1
|आंध्र प्रदेश
|तेलुगु
|917
|2
|असम
|असमिया
|322
|3
|असम
|बंगाली
|77
|4
|असम
|बोडो
|15
|5
|बिहार
|हिंदी
|1098
|6
|छत्तीसगढ़
|हिंदी
|762
|7
|दिल्ली
|हिंदी
|16
|8
|गुजरात
|गुजराती
|499
|9
|हरियाणा
|हिंदी
|87
|10
|हिमाचल प्रदेश
|हिंदी
|335
|11
|जम्मू-कश्मीर
|हिंदी/उर्दू
|340
|12
|झारखंड
|हिंदी
|1379
|13
|कर्नाटक
|कन्नड़
|1116
|14
|केरल
|मलयालम
|1373
|15
|मध्य प्रदेश
|हिंदी
|1450
|16
|महाराष्ट्र
|कोंकणी/मराठी
|134
|17
|महाराष्ट्र
|मराठी
|2297
|18
|उत्तर पूर्वी
|बंगाली/काक बराक
|119
|19
|उत्तर पूर्वी
|अंग्रेजी/हिंदी
|1354
|20
|उत्तर पूर्वी
|अंग्रेजी/हिंदी और गारो
|296
|21
|उत्तर पूर्वी
|अंग्रेजी/हिंदी और खासी
|369
|22
|उत्तर पूर्वी
|अंग्रेजी/मणिपुरी
|306
|23
|उत्तर पूर्वी
|मिजो
|110
|24
|ओडिशा
|उड़िया
|1353
|25
|पंजाब
|अंग्रेजी/हिंदी
|3
|26
|पंजाब
|पंजाबी
|119
|27
|राजस्थान
|हिंदी
|1009
|28
|तमिलनाडु
|तमिल
|2118
|29
|तेलंगाना
|तेलुगु
|419
|30
|उत्तराखंड
|हिंदी
|452
|31
|उत्तर प्रदेश
|हिंदी
|1691
|32
|पश्चिम बंगाल
|बंगाली
|1619
|33
|पश्चिम बंगाल
|बंगाली/नेपाली
|12
|34
|पश्चिम बंगाल
|अंग्रेजी और भूटिया/ गुरुंग/ लेपचा/ नेपाली/ राय/ शेरपा/ तमांग
|86
|35
|पश्चिम बंगाल
|अंग्रेजी/ हिंदी
|38
|36
|पश्चिम बंगाल
|नेपाली
|7
|-
|कुल पद (Total)
|23,557
India Post GDS salary per month 2026: सैलरी कितनी मिलेगी?
इस भर्ती में ब्रांच पोस्ट मास्टर (BPM) पदों पर चयनित होने वाले उम्मीदवारों को 12,000 से 29,380 रुपये प्रतिमाह वेतन प्रदान किया जाता है। इसके अलावा असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर (ABPM/ Dak Sevak) पदों पर चयनित होने वाले उम्मीदवारों को 10,000 से 24,470 रुपये प्रतिमाह वेतन प्रदान किया जाता है।
यह भी पढ़ें- RRB NTPC UG New Vacancy 2026: रेलवे एनटीपीसी यूजी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी, 1688 पदों के लिए इस डेट से शुरू होंगे आवेदन!