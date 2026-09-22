GDS Merit List 2026: इंडिया पोस्ट जीडीएस 1st मेरिट लिस्ट कब और कहां होगी उपलब्ध, पढ़ें अपडेट? 23757 पदों पर होंगी नियुक्तियां

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय डाक में ग्रामीण डाक सेवक यानी कि GDS के 23757 रिक्त पदों के लिए देशभर में आवेदन 19 सितंबर 2026 तक लिए गए हैं। अभ्यर्थियों को 21 सितंबर तक फीस जमा करने का मौका दिया गया था। अब इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को रिजल्ट जारी होने के इंतजार रहेगा ताकी वे जान सकें कि उनका चयन हुआ है या नहीं।

India Post GDS 1st merit list: कब जारी होगी पहली मेरिट लिस्ट? इंडिया पोस्ट की ओर से अभी 23 से 24 सितंबर 2026 शाम 5 बजे तक उम्मीदवारों को आवेदन में करेक्शन का मौका दिया गया है। संशोधन पैनल बंद होने के लिए सभी आवेदनों की स्क्रूटिनी की जाएगी और मेरिट लिस्ट तैयार होगी। अनुमान के मुताबिक भर्ती के लिए 1st मेरिट लिस्ट अगले महीने यानी अक्टूबर माह में जारी कर दी जाएगी।

चयनित होने वाले उम्मीदवारों को केवल डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन में होना होगा शामिल आपको बता दें कि इस भर्ती के लिए परीक्षा और इंटरव्यू नहीं लिए जाते हैं। 10th में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जायेगा। मेरिट लिस्ट में सफल उम्मीदवारों का डिवीजन, ऑफिस नाम, पोस्ट आईडी, पोस्ट नाम, कैटेगरी, रजिस्ट्रेशन नंबर एवं पर्सेंटेज दर्ज होगा। लिस्ट आने के बाद उम्मीदवारों को केवल दस्तावेज सत्यापन करवाना होगा। इस प्रक्रिया में सफल होने पर नियुक्ति प्रदान की जाती है।