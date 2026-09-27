GATE 2027 Registration: गेट एग्जाम आवेदन पत्र भरने की लास्ट डेट आज, तुरंत कर लें अप्लाई

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। अभियांत्रिकी स्नातक अभिक्षमता परीक्षा (GATE 2027) के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट आज यानी 27 सितंबर निर्धारित है। ऐसे में जो छात्र अभी तक किसी कारणवश फॉर्म नहीं भर सके हैं वे बिना लेट फीस के आज ही फॉर्म भर लें। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास (IIT Madras) की ऑफिशियल वेबसाइट gate2027.iitm.ac.in पर जाकर भरा जा सकता है।

आज के बाद लगेगी लेट फीस जो छात्र आज तक आवेदन नहीं कर सकेंगे उनको कल से लेट फीस का भुगतान करना होगा। विलम्ब शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन 5 अक्टूबर तक किया जा सकेगा। फॉर्म भरने के लिए योग्यता एवं मापदंड गेट एग्जाम आवेदन पत्र भरने के लिए स्टूडेंट्स का ग्रेजुएट डिग्री कार्यक्रम के तीसरे या उच्चतर वर्ष में अध्ययनरत होना अनिवार्य है या जिन्होंने इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी/ वास्तुकला/ विज्ञान/ वाणिज्य/ कला/ मानविकी में कोई भी डिग्री प्राप्त की है वे इस एग्जाम में भाग लेने के लिए पात्र हैं। विस्तृत डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।