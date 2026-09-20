GATE 2027: वेरिफाइड DigiLocker अकाउंट न होने पर भी रजिस्ट्रेशन का मौका, आईआईटी मद्रास ने स्टूडेंट्स को दी छूट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। अभियांत्रिकी स्नातक अभिक्षमता परीक्षा (GATE 2027) के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जारी हैं और बिना लेट फीस के फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 27 सितंबर 2026 निर्धारित है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि नजदीक है और आवेदन के लिए अनिवार्य डिजीलॉकर अकाउंट के चलते छात्रों को फॉर्म भरने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसी को देखते हुए अब आईआईटी मद्रास की ओर से छात्रों को वेरिफाइड डिजीलॉकर अकाउंट न होने पर भी फॉर्म भरने की छूट दी है।

वेबसाइट पर साझा की गई जानकारी वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार "GATE के उम्मीदवार बिना वेरिफाई हुए डिजीलॉकर अकाउंट के जरिए रजिस्टर कर सकते हैं। वे एप्लीकेशन भरते समय डिफाल्ट ID प्रूफ चुन सकते हैं। हालांकि, रजिस्ट्रेशन की समय-सीमा खत्म होने के बाद, इन उम्मीदवारों के एप्लीकेशन की जरूरी डॉक्युमेंट्स के लिए जांच की जाएगी।